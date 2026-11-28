Theo kế hoạch của Thường trực HĐND thành phố, Cụm tổ số 1 gồm các Tổ đại biểu số 3, 7, 11 với 21 đại biểu; Cụm tổ số 2 gồm các Tổ đại biểu số 5, 8, 10 với 21 đại biểu; Cụm tổ số 3 gồm các Tổ đại biểu số 1, 6, 12 với 22 đại biểu; Cụm tổ số 4 gồm các Tổ đại biểu số 2, 4, 9 với 20 đại biểu. Các buổi thảo luận sẽ được tổ chức tại Trụ sở khối Nhà nước thành phố.

Cử tri xã Phước Thái phát biểu ý kiến tại một hội nghị đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố. Ảnh: Hồ Thảo

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố. Ảnh: Hồ Thảo

Thường trực HĐND thành phố đề nghị: Đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; đánh giá tình hình thực thi pháp luật, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Qua đó tham gia thảo luận có trọng tâm, thể hiện rõ chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp, làm cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, biểu quyết, quyết định các vấn đề quan trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.