HĐND thành phố Đồng Nai thảo luận 4 cụm tổ trước kỳ họp cuối năm
(ĐN) - Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2027, ngày 4-12, đại biểu HĐND thành phố sẽ tiến hành thảo luận theo 4 cụm tổ đại biểu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.
Theo kế hoạch của Thường trực HĐND thành phố, Cụm tổ số 1 gồm các Tổ đại biểu số 3, 7, 11 với 21 đại biểu; Cụm tổ số 2 gồm các Tổ đại biểu số 5, 8, 10 với 21 đại biểu; Cụm tổ số 3 gồm các Tổ đại biểu số 1, 6, 12 với 22 đại biểu; Cụm tổ số 4 gồm các Tổ đại biểu số 2, 4, 9 với 20 đại biểu. Các buổi thảo luận sẽ được tổ chức tại Trụ sở khối Nhà nước thành phố.
Thường trực HĐND thành phố đề nghị: Đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; đánh giá tình hình thực thi pháp luật, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Qua đó tham gia thảo luận có trọng tâm, thể hiện rõ chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp, làm cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, biểu quyết, quyết định các vấn đề quan trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/hdnd-thanh-pho-dong-nai-thao-luan-4-cum-to-truoc-ky-hop-cuoi-nam-183261.html