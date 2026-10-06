HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét loạt cơ chế, chính sách tại Kỳ họp thứ 6

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào quý IV-2026 với nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế. Qua 9 tháng, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi, phát triển tích cực; tăng trưởng GRDP đạt 10,3%, riêng quý III đạt 11,83%. Thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán; giải ngân đầu tư công thuộc nhóm địa phương có kết quả khá cao trong cả nước.

HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) vào sáng 6-10

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi các mục tiêu tăng trưởng, phát triển đặt ra yêu cầu cao. Do đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, kiến tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn trên nhiều lĩnh vực là yêu cầu cấp thiết.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, xem xét 4 nhóm nội dung trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp

Thứ nhất, về đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên và đầu tư công, kỳ họp sẽ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất; xử lý các vị trí, tuyến đường, đoạn đường chưa được quy định giá đất; quy định tỷ lệ tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước; bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2026 tại các xã, phường; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các dự án; đồng thời xem xét danh mục khu đất đấu thầu dự án Công viên nghĩa trang tại xã Tam Anh và xã Đức Phú.

Đáng chú ý, dù Nghị quyết 28 mới được ban hành, qua rà soát đã có 37/94 xã, phường đề nghị cấp đổi, bổ sung giá đất. “Điều đó cho thấy yêu cầu tháo gỡ là cấp thiết, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nâng cao chất lượng các giải pháp từ cơ sở và xem xét kỹ lưỡng tại kỳ họp, tránh tiếp tục xảy ra thiếu sót, vướng mắc đối với các nội dung về cơ chế, chính sách đất đai và chuyển mục đích sử dụng rừng”, đồng chí Nguyễn Đức Dũng cho biết.

Thứ hai, trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, kỳ họp sẽ xem xét một số nội dung trực tiếp liên quan đến phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hoàn thiện cơ chế tài chính - ngân sách.

Theo đó, sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; xem xét hỗ trợ ngân sách đầu tư trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố và dự án xây dựng án điện tử; đồng thời cho ý kiến, quy định các mức chi phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

“Cần tập trung xem xét tính đầy đủ của cơ sở pháp lý và hiệu quả sử dụng ngân sách, bảo đảm nguồn lực được bố trí đúng thẩm quyền, đúng mục tiêu, kịp thời, tránh để những vướng mắc, ách tắc ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư công, thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương”, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đất đai, đầu tư công, ngân sách, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở

Thứ ba, về hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm vận hành đồng bộ, thống nhất chính quyền và cơ sở, kỳ họp sẽ xem xét quy định mức chi hoạt động Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời sửa đổi Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND nhằm thực hiện chế độ tốt hơn đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Cùng với đó, kỳ họp sẽ ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân thành phố.

Thứ tư, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế cơ sở, an sinh và phòng, chống thiên tai, HĐND TP Đà Nẵng sẽ xem xét bãi bỏ chuẩn nghèo đa chiều cũ giai đoạn 2022-2025 để phù hợp với quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hơn 3.200 cộng tác viên dân số, 118 nhân viên y tế thôn, tổ dân phố; giải quyết chế độ chuyển tiếp cho y tế cơ sở.

“Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét phương án sắp xếp dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030, một quyết sách căn cơ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và kiến tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho Nhân dân tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt”, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ xem xét thực hiện thủ tục kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với chức danh Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, qua đó bảo đảm sự đồng bộ, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh.