HĐND thành phố Đà Nẵng giám sát, đôn đốc tiến độ hạ tầng Khu đô thị Phước Lý

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bìa phải) chỉ đạo tại buổi khảo sát. Ảnh: N.H

Tại buổi khảo sát, đoàn nghe UBND phường Hòa Khánh và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình quản lý, đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và việc thực hiện các nội dung theo quy hoạch được duyệt.

Dự án Khu đô thị Phước Lý được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2016, có diện tích hơn 475.120m2, do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện theo quy hoạch.

Tuy nhiên, một số công trình hạ tầng xã hội như trường mẫu giáo, trường tiểu học, nhà sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh vẫn đang trong quá trình kêu gọi đầu tư, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị UBND phường Hòa Khánh rà soát toàn diện việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà đầu tư.

Những nội dung thuộc thẩm quyền cần chủ động giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét.

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (thứ 3, bên phải sang) báo cáo tình hình và kết quả triển khai các nội dung liên quan. Ảnh: N.H

Đồng thời, đề nghị Ban Đô thị HĐND thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh mục những dự án đã giao, chấp thuận hoặc bố trí đất cho doanh nghiệp đầu tư nhưng chưa triển khai, chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành để có cơ sở theo dõi, đề xuất hướng xử lý.

Đối với chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phước Lý, Tổ đại biểu đề nghị rà soát các hạng mục thuộc trách nhiệm đầu tư theo quy hoạch, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho địa phương quản lý. Các hạng mục công viên, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và công trình công cộng cần có phương án hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và đi lại của người dân.

Thông qua đợt khảo sát, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố có thêm cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện dự án, làm rõ khó khăn, vướng mắc cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; từ đó đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm sẽ được lựa chọn để thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.