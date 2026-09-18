HĐND thành phố Đà Nẵng giám sát đầu tư hạ tầng ở miền núi

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ chủ trì buổi làm việc. Ảnh: THIỆN TÙNG

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế các địa phương tiếp tục phát triển, trong đó nông - lâm nghiệp và cây dược liệu tiếp tục là lĩnh vực chủ lực. Đơn cử, xã Nam Trà My trồng mới 73ha quế, Trà Vân 75ha, Trà Tập 40ha; Trà Linh tăng số lượng sâm Ngọc Linh thêm khoảng 5 - 6 triệu cây.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có chuyển biến, như: Nam Trà My đạt doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên 100 tỷ đồng; trong khi Trà Tập và Trà Linh duy trì chợ phiên hằng tháng, thu hút hàng ngàn lượt du khách.

Về đầu tư công, các địa phương tập trung cho giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng sản xuất; tỷ lệ giải ngân tại một số xã như Trà Tập, Trà Linh đạt trên 50%.

Tuy nhiên, hạ tầng thiết yếu vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ chưa sử dụng điện lưới, chưa có đường giao thông ở một số xã vẫn còn cao. Bên cạnh đó, địa hình chia cắt, thiên tai và vướng mắc về đất đai, quy hoạch cũng ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, giải ngân.

Các xã miền núi đang tập trung nguồn lực cho quy hoạch, sắp xếp dân cư. Ảnh: THIỆN TÙNG

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư; phát huy tiềm năng sâm Ngọc Linh, quế, dược liệu và du lịch.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ đánh giá, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương đều phát sinh những vấn đề mới cần tập trung tháo gỡ.

Công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng được quan tâm, nhưng các địa phương thuộc huyện Nam Trà My cũ chưa đủ điều kiện để hình thành những nhà máy chế biến quy mô lớn.

Vì vậy, cần tăng cường phối hợp trong quy hoạch và đầu tư hạ tầng, từng bước định hình các vùng hạt nhân, vùng chuyên canh dược liệu; đồng thời liên kết phát triển du lịch, tạo động lực để các địa phương cùng phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THIỆN TÙNG

Liên quan việc triển khai Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, ông Thái Hoàng Vũ đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm công tác thu ngân sách, tổ chức vận hành hiệu quả cơ chế thu - chi theo đúng nguyên tắc, quy định hiện hành.

Đồng thời, chủ động triển khai các công trình, hạ tầng thiết yếu trong phạm vi dự toán được giao, không trông chờ, phụ thuộc vào nguồn lực của thành phố; đối với những công trình có nhu cầu vốn lớn, vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất thành phố xem xét.