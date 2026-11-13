HĐND thành phố Đà Nẵng giám sát công tác phân phối, quản lý nhà ở xã hội

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn giám sát Lương Công Tuấn và đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Liên danh DMC - 579, dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (khối nhà A, B) có 633 căn hộ, đã tiếp nhận 3.999 hồ sơ đăng ký mua. Tại thời điểm lập báo cáo (ngày 2/11/2026), chủ đầu tư đã ký 615 hợp đồng mua bán.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo (khối nhà C), chủ đầu tư tiếp nhận 1.232 hồ sơ đăng ký mua 237 căn hộ. Trong số 128 căn dành cho đối tượng ưu tiên, đã ký hợp đồng 126 căn. Chủ đầu tư cũng đã tổ chức bốc thăm 109 quyền mua căn hộ và triển khai các bước ký hợp đồng.

Liên danh cho biết đã công bố thông tin mở bán, phối hợp Sở Xây dựng rà soát hồ sơ, tổ chức bốc thăm dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, lượng hồ sơ lớn so với quỹ căn hộ gây áp lực cho công tác tiếp nhận, kiểm tra. Một số hồ sơ thiếu giấy tờ, có trường hợp đồng thời đăng ký tại nhiều dự án; việc cập nhật, áp dụng các quy định mới còn phát sinh vướng mắc.

Đại diện Liên danh DMC - 579 báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát nhấn mạnh, hoạt động này nhằm đánh giá khách quan công tác quản lý, phân phối quỹ nhà ở xã hội; qua đó kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Đoàn giám sát đề nghị chủ đầu tư giải trình cụ thể nguyên tắc, phương thức xét chọn hồ sơ, tổ chức bốc thăm; phân định rõ nhóm đối tượng ưu tiên và đối tượng bốc thăm để bảo đảm lựa chọn đúng người có nhu cầu thực sự, đủ điều kiện.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Đồng thời, đoàn yêu cầu đánh giá trách nhiệm của chủ đầu tư và các sở, ngành trong việc tăng cường phối hợp kiểm tra trước và sau khi bàn giao nhà, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng mua bán trao tay, chuyển nhượng trái quy định.

Thông qua buổi làm việc, đoàn giám sát đã tổng hợp các văn bản kiến nghị, phản ánh vướng mắc về cơ chế, thủ tục xét duyệt hồ sơ từ phía chủ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.