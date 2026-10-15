HĐND thành phố Bắc Ninh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 (chuyên đề)

Tham dự có các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan và các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Đồng chí Trần Thị Hằng chủ trì hội nghị.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) được tổ chức vào chiều 29/10/2026. Kỳ họp thực hiện nội dung về công tác cán bộ và tập trung xem xét nhiều quyết sách quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đầu tư công, cơ chế, chính sách.

Cụ thể, kỳ họp dự kiến xem xét việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường để thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách năm 2026; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, phường; điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, gia hạn thời gian bố trí vốn đối với một số dự án theo quy định.

Kỳ họp cũng dự kiến xem xét các nội dung về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, nước thải sinh hoạt; tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất đối với một số trường hợp; chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức và nhiệm vụ công vụ.

Cùng với đó là các chính sách liên quan đến miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào và kinh phí nuôi dưỡng học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú trên địa bàn…

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất về thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp; đồng thời trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Trần Thị Hằng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực tiễn phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Để kỳ họp được tổ chức đúng kế hoạch, đạt chất lượng, đồng chí đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn; gửi tài liệu đến các Ban HĐND thành phố để tổ chức thẩm tra theo quy định.

Lãnh đạo Ban Pháp chế phát biểu làm rõ một số nội dung tại hội nghị.

Các Ban HĐND thành phố chủ động nghiên cứu, khảo sát, thẩm tra kỹ từng dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện các thủ tục, văn bản cần thiết; chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ kỳ họp.