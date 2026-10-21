HĐND thành phố Bắc Ninh khảo sát công tác giáo dục tại phường Hiệp Hòa

Chiều 21/10, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND thành phố Bắc Ninh khảo sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý giáo dục, vận hành trường học sau sáp nhập tại phường Hiệp Hòa. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường chủ trì buổi khảo sát.

Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại trường học, trên địa bàn phường Hiệp Hòa hiện có 12 trường, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường tiểu học và trung học cơ sở, 5 trường trung học cơ sở; có 12 phân hiệu chính, 13 phân hiệu lẻ và 22 điểm trường. Năm học 2026-2027, toàn phường có 20.250 học sinh, với 603 nhóm, lớp; trong đó bậc mầm non có 4.547 trẻ, 175 nhóm, lớp; bậc tiểu học có 8.217 học sinh, 256 lớp; bậc trung học cơ sở có 7.486 học sinh, 172 lớp.

Sau sắp xếp, UBND phường chỉ đạo các trường chủ động tiếp nhận học sinh, đội ngũ, hồ sơ, tài sản, cơ sở vật chất của các đơn vị cũ; kiện toàn các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; phân công nhiệm vụ; xây dựng quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ năm học. Đến nay 12/12 trường duy trì được hoạt động bình thường, không để việc sắp xếp làm gián đoạn hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và dạy học.

Các trường đã hoàn thành việc tuyển sinh, phân lớp, phân công chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu, tổ chức việc dạy và học theo chương trình giáo dục năm học 2026-2027. Đối với các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, UBND phường bố trí đủ số lượng viên chức quản lý bảo đảm phụ trách từng phân hiệu; chỉ đạo các trường tổ chức giao ban, duy trì thông tin điều hành và phối hợp chuyên môn.

Đoàn khảo sát kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Hiệp Hòa số 2.

Công tác tổ chức ăn bán trú và bảo đảm an toàn trường học cũng được quan tâm. Trên địa bàn có 8 trường xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú. Tuy nhiên, 3 trường gồm Tiểu học và Trung học cơ sở Danh Thắng, Tiểu học Hiệp Hòa số 2 và Tiểu học Hiệp Hòa số 3 chưa đủ điều kiện triển khai do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị chế biến và không gian bố trí chỗ ăn, nghỉ trưa cho học sinh. Đối với các trường đã tổ chức bán trú, công tác kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ nhà cung cấp, quy trình giao nhận, bảo quản, chế biến và lưu mẫu thức ăn được chú trọng thực hiện.

Công tác quản lý các khoản thu, chi trong trường học được UBND phường Hiệp Hòa quan tâm chỉ đạo, tổ chức thẩm định, phê duyệt các khoản thu theo quy định, yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định hoặc gây áp lực đóng góp đối với phụ huynh học sinh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nêu ý kiến.

Các thành viên Đoàn khảo sát thảo luận, đề nghị UBND phường Hiệp Hòa làm rõ nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác vận hành các cơ sở giáo dục sau sáp nhập như: Tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp tại một số trường; các giải pháp khắc phục việc thiếu giáo viên để bảo đảm việc dạy và học; quy trình quản lý, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, định mức thu các suất ăn bán trú; việc thẩm định, công khai minh bạch các khoản thu, chi đầu năm học; việc bảo đảm kinh phí chi thường xuyên tại các trường sau sáp nhập; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia;...

Phát biểu kết luận khảo sát, đồng chí Nguyễn Xuân Cường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, UBND phường Hiệp Hòa và các nhà trường trong việc chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nền nếp dạy học sau sắp xếp, sáp nhập. Đồng thời đề nghị địa phương và các cơ sở giáo dục tập trung rà soát tổng thể mạng lưới trường lớp, chủ động quy hoạch dồn ghép các điểm lẻ gần điểm chính để tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý.

Lãnh đạo UBND phường Hiệp Hòa giải trình làm rõ một số nội dung.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần siết chặt công tác quản lý bữa ăn bán trú, tuyệt đối bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu mẫu và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kinh tế theo quy định. Về quản lý tài chính, địa phương cần tăng cường giám sát việc thu, chi đầu năm học, không để phát sinh tình trạng lạm thu dưới danh nghĩa các khoản đóng góp xã hội hóa hay ban đại diện cha mẹ học sinh; đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm theo đúng quy định.

Đoàn khảo sát tiếp thu toàn bộ các kiến nghị, đề xuất của UBND phường Hiệp Hòa để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ khó khăn về biên chế và bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trong thời gian tới.