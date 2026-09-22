HĐND thành phố Bắc Ninh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57.

Buổi làm việc diễn ra chiều 22/9, tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Thành ủy viên: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh chủ trì buổi làm việc.

Qua giám sát cho thấy, UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương kịp thời quán triệt, ban hành các văn bản triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57. UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố đã ban hành 74 văn bản liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện thể chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Hạ tầng số, nền tảng dùng chung và công tác số hóa dữ liệu có chuyển biến tích cực, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Việc ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số, văn bản điện tử và dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng. Việc số hóa hồ sơ và sử dụng các nền tảng điện tử góp phần giảm thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến duy trì ở mức cao, 6 tháng đầu năm 2026 đạt 96,22%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,5%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh năm 2025 đạt mức ấn tượng 46,4%, đứng đầu cả nước. Toàn thành phố phát triển được hơn 2.300 doanh nghiệp công nghệ số (gấp 2 lần so với chỉ tiêu chung của cả nước).

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các sáng kiến, giải pháp công nghệ mới, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Nổi bật là ứng dụng “Trợ lý nhân dân” được triển khai thí điểm, giúp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận lợi và ứng dụng iBacninh - nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp thành phố.

Đoàn giám sát cũng chỉ rõ các tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao nhưng chưa phản ánh đầy đủ năng lực số thực tế của người dân; việc chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành với thành phố chưa đồng bộ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm; nguồn nhân lực chuyên môn sâu về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn thiếu; mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chưa đồng đều…

Đồng chí Mai Sơn làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong triển khai Nghị quyết số 57.

Đoàn giám sát HĐND thành phố kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện thể chế, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật dữ liệu thống nhất toàn quốc và tích hợp, liên thông các Cổng Dịch vụ công, phần mềm chuyên ngành về một đầu mối nhằm chấm dứt tình trạng nhập liệu trùng lặp ở cơ sở…

Kiến nghị Thành ủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt, lấy sản phẩm và hiệu quả thực chất làm thước đo trách nhiệm của người đứng đầu. UBND thành phố, các xã, phường rà soát phân công theo đúng tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, kết nối và khai thác hiệu quả kho dữ liệu số; khẩn trương phân bổ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công và kinh phí chi thường xuyên cho các nhiệm vụ cốt lõi; nghiên cứu tham mưu cơ chế đặc thù thu hút nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy liên kết chuyển giao công nghệ từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) sang doanh nghiệp nội địa…

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận sự chủ động của UBND thành phố cùng các sở, ngành trong việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng chí nhấn mạnh, trong các động lực bứt phá, khoa học công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt đưa địa phương phát triển. Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, thành phố cần tập trung nguồn lực xây dựng dữ liệu thực tế làm nền tảng quản trị đô thị hiện đại. UBND thành phố tập trung số hóa và làm sạch toàn diện dữ liệu đất đai, quy hoạch và dữ liệu dân cư; đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu lao động trong các khu công nghiệp để nắm bắt cơ cấu, độ tuổi, dòng chuyển dịch, từ đó định hướng thu hút ngành nghề phù hợp.

HĐND thành phố Bắc Ninh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57.

Đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, xây dựng hệ thống hỗ trợ hiệu quả để người dân chủ động tự thao tác. UBND thành phố cần đánh giá kỹ các mô hình điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại một số địa phương, đồng thời sớm ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 26 của HĐND thành phố nhằm phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng ở cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh, việc nâng tầm sang quản trị đô thị hiện đại cốt lõi dựa trên dữ liệu chuẩn xác và chuyển đổi số, tạo nền tảng để ứng dụng công nghệ cùng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo và tham mưu ban hành chính sách tối ưu.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giải trình làm rõ một số nội dung.

Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo, bố trí cán bộ có chuyên môn sâu về công nghệ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; nghiên cứu cơ chế, chính sách theo hướng lấy ứng dụng và chuyển giao công nghệ làm trọng tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh khẳng định HĐND thành phố luôn đồng hành, chia sẻ cùng UBND thành phố trong khâu tổ chức thực thi, đồng chí đề nghị UBND thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi giám sát, khẩn trương hoàn thiện báo cáo giải trình để Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm.