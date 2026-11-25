Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Trần Huy Phương dự, chỉ đạo buổi giám sát.

Ngay sau khi Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND thành phố Bắc Ninh được ban hành, Đảng ủy, UBND xã Xuân Lương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết. UBND xã xây dựng đề án xây dựng đường xã, bản, ngõ, ngách trên địa bàn; Đảng ủy xã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai, kiện toàn Ban phát triển bản và tổ chức họp tại 15/15 bản; tỷ lệ đồng thuận của các hộ dân tham dự đạt 100%.

Công tác rà soát, đăng ký danh mục tuyến đường được triển khai trên địa bàn 15 bản, với tổng chiều dài dự kiến 122,72 km giai đoạn 2026 - 2027; trong đó kế hoạch năm 2026 là 50,34 km. Xã đã được phân bổ hơn 72,5 tỷ đồng ngân sách thành phố hỗ trợ và dự kiến bố trí thêm 2,2 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách xã để hỗ trợ công tác chuẩn bị và một số hạng mục cần thiết.

Nhân dân cơ bản đồng thuận, đăng ký tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hỗ trợ máy móc, vật liệu. Cùng với đó, công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế đang được triển khai tại các bản; một số bản cơ bản hoàn thành khảo sát, bản vẽ thiết kế và đang hoàn thiện dự toán.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi giám sát.

Đến nay, bản Làng Dưới triển khai đổ bê tông xong tuyến trục bản rộng 5,5m, chiều dài khoảng 1,2km và tuyến các nhóm hộ rộng 3,5m, chiều dài 0,45km. Công trình trên các bản khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và dự toán; một số bản đã chủ động san, mở rộng, gạt lu lèn nền đường.

Tại buổi giám sát, xã Xuân Lương kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ 100% kinh phí mua bê tông thương phẩm đối với các xã thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết, nhằm giảm khó khăn về kinh phí đối ứng cho ngân sách xã và Nhân dân. Quan tâm xem xét bổ sung kinh phí hoặc có cơ chế xử lý phù hợp với trường hợp giá vật liệu thực tế tăng cao so với thời điểm lập danh mục. Hướng dẫn, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các hạng mục cần thiết như mở rộng, đào đắp, lu lèn nền đường, gia cố ta-luy, xây dựng cống thoát nước, xử lý bù vênh mặt đường cũ và di chuyển cột điện trong phạm vi mở rộng đường.

Các sở, ngành hướng dẫn cụ thể việc áp dụng thiết kế điển hình đối với các tuyến đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp; xem xét cho phép áp dụng chiều dày mặt đường 20cm đối với những tuyến có nhu cầu vận chuyển lâm sản và bảo đảm điều kiện kỹ thuật.

Hướng dẫn cụ thể các khoản chi phí được tính trong phạm vi hỗ trợ của ngân sách thành phố, bao gồm hao hụt vật liệu theo định mức, vật liệu làm khe co giãn. Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí, cơ chế thanh toán đối với các khoản chi phí phát sinh ngoài phần vật liệu được ngân sách thành phố hỗ trợ…

Đồng chí Trần Huy Phương cùng Đoàn giám sát khảo sát thực tế tuyến đường đang thi công tại bản Trại Sông.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Huy Phương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát nhu cầu và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết 15 được ban hành là chính sách quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với phát triển hạ tầng giao thông cơ sở, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế và nghe xã báo cáo, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó có những vướng mắc liên quan đến phạm vi, mức hỗ trợ và chi phí phát sinh; giá vật liệu và điều kiện thi công; khả năng huy động nguồn lực của xã và tiến độ thực hiện. Đối với địa bàn còn nhiều khó khăn như Xuân Lương, đây là những vấn đề cần có sự tập trung cao hỗ trợ để tháo gỡ.

Đồng chí đề nghị Đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ khó khăn và những kiến nghị, đề xuất của địa phương. Trên cơ sở đó, cùng với các sở, ngành phối hợp tham mưu với Thường trực HĐND thành phố các giải pháp tập trung tháo gỡ, qua đó để Nghị quyết được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng chí Trần Huy Phương cùng Đoàn kiểm tra tuyến đường đã hoàn thành tại bản Làng Dưới.

Cùng thời gian, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cùng các thành viên trong Đoàn giám sát kiểm tra, nắm bắt thực tế tuyến đường đang thi công tại bản Trại Sông và tuyến đường đã hoàn thành tại bản Làng Dưới.