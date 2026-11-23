Sáng 23/11, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Bắc Ninh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026 - 2030 tại xã Bảo Đài. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Trần Thị Hằng và các thành viên Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại thôn Huê Vận.

Theo báo cáo của UBND xã Bảo Đài, hệ thống đường giao thông do xã quản lý có tổng chiều dài gần 286 km, gồm 15,1 km đường xã, 131,4 km đường trục thôn, liên thôn và 139,487 km đường ngõ, ngách. Tỷ lệ cứng hóa đạt khoảng 92%.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường được đầu tư từ giai đoạn xây dựng nông thôn mới trước đây có mặt đường hẹp, kết cấu mỏng, xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật theo Nghị quyết số 15.

Để triển khai Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện, phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn thôn. UBND xã ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và ban lãnh đạo các thôn; tổ chức quán triệt nội dung, chính sách hỗ trợ nhằm thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được phối hợp triển khai thông qua Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Các thôn tổ chức họp dân, rà soát hiện trạng, thống nhất danh mục tuyến đường cần đầu tư, đồng thời bàn phương án đóng góp, hiến đất và giải phóng mặt bằng trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, dân chủ.

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi giám sát.

Theo Nghị quyết số 15, xã Bảo Đài được áp dụng mức hỗ trợ 100% kinh phí mua xi măng, cát, đá, sỏi hoặc giá trị tương đương để mua bê tông thương phẩm đối với 22 thôn.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế và đề xuất từ các thôn, năm 2026, xã đăng ký 50 tuyến đường tại 9 thôn, tổng chiều dài 11,52 km với kinh phí dự kiến 16,784 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố là 10,428 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện. Đối với cả giai đoạn 2026 - 2030, xã dự kiến triển khai 172 tuyến, tổng chiều dài 59,461 km, kinh phí khoảng 122,581 tỷ đồng.

Đến 30/10/2026, xã xác định được 41/50 tuyến có sự thống nhất về nguồn vốn đối ứng của Nhân dân, tổng chiều dài 7,898 km. Đối với những tuyến chưa bảo đảm nguồn đối ứng, địa phương tiếp tục rà soát, xem xét khả năng huy động nguồn lực trước khi quyết định triển khai.

Công tác khảo sát thực địa, đo đạc, xác định chiều dài, bề rộng, cao độ, hiện trạng mặt đường, điều kiện thoát nước và phạm vi thi công đang được thực hiện; hồ sơ được xây dựng trên cơ sở thiết kế mẫu do Sở Xây dựng hướng dẫn. Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại địa phương còn chậm. Đến nay, chưa có công trình nào được khởi công.

Lãnh đạo Sở Tài chính nêu ý kiến.

Qua giám sát thực tế và nghe báo cáo của địa phương, các thành viên Đoàn giám sát tập trung trao đổi, làm rõ tiến độ thực hiện đối với 41 tuyến đã thống nhất nguồn vốn đối ứng; số tuyến đã có mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện khởi công; những khâu còn vướng mắc trong khảo sát, thẩm định, lựa chọn đơn vị cung ứng vật liệu và tổ chức thi công. Đoàn cũng đề nghị xã làm rõ khả năng khởi công, nghiệm thu, thanh toán các công trình từ nay đến cuối năm 2026; phương án xử lý đối với 9 tuyến chưa bảo đảm nguồn lực đối ứng...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị UBND xã Bảo Đài phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục chỉnh lý biến động đối với diện tích đất Nhân dân tự nguyện hiến để làm đường theo quy định.

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và bảo đảm khởi công các tuyến đã chuẩn bị đủ mặt bằng, nguồn vốn đối ứng trước 5/12/2026. Quá trình triển khai phải tuân thủ trình tự, thủ tục đầu tư; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào, khối lượng và tiến độ thi công; thực hiện đầy đủ nhật ký công trình, nghiệm thu đúng khối lượng thực tế. Toàn bộ chi phí, nguồn vốn hỗ trợ và các khoản đóng góp của Nhân dân cần được công khai để người dân biết, tham gia giám sát.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Đài giải trình làm rõ một số nội dung.

Đối với những tuyến đường dài, số hộ hưởng lợi ít, khả năng huy động nguồn đối ứng hạn chế, xã cần đánh giá mức độ cấp thiết, phạm vi phục vụ, khả năng kết nối và cân đối ngân sách để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh danh mục, tiến độ, phương án sử dụng kinh phí đã phân bổ.

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ xã phát huy vai trò của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nhất là trong các khâu giao nhận vật liệu, tổ chức thi công và công khai kinh phí. Địa phương cần sớm chuẩn bị danh mục đầu tư năm 2027 trên cơ sở rà soát 172 tuyến dự kiến thực hiện trong cả giai đoạn 2026 - 2030; ưu tiên những tuyến phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất cấp thiết, có khả năng kết nối, đồng thời kiểm tra điều kiện mặt bằng, quy mô kỹ thuật và khả năng cân đối kinh phí ngay từ khi đăng ký.