Các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, một số sở, ngành liên quan.

Tại phiên giám sát, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố. Theo đó, ngay sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 49, tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp giải quyết từng nội dung kiến nghị; đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện.

Tổng số kiến nghị được rà soát, tổng hợp, xem xét giải quyết trong kỳ báo cáo là 192 kiến nghị. Trong đó, có 33 kiến nghị từ các kỳ họp trước chuyển sang tiếp tục giải quyết, 159 kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XX. Qua phân loại, có 29 kiến nghị đã được giải quyết, 38 kiến nghị đang được giải quyết và 125 kiến nghị có nội dung giải trình, thông tin với cử tri. Qua quá trình giải quyết, nhiều kiến nghị đã có chuyển biến tích cực, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, cấp nước sinh hoạt, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính...

Đồng chí Lê Xuân Lợi làm rõ một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 49 của HĐND thành phố và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Kết luận phiên giám sát, đồng chí Nguyễn Việt Oanh đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá thực chất tiến độ thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí yêu cầu sau phiên giám sát, UBND thành phố phải phân loại rõ từng nhóm vấn đề, những nội dung đã hoàn thành cần báo cáo cụ thể, những nội dung đang triển khai phải xác định rõ cơ quan chủ trì, lộ trình và thời hạn giải quyết dứt điểm để thông báo công khai trên ứng dụng phản ánh kiến nghị và tại kỳ họp HĐND tới, làm cơ sở để đại biểu và cử tri giám sát.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh, đối với những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn cơ sở nhưng mang tính bao quát, liên quan đến nhiều địa phương, UBND thành phố cần chỉ đạo rà soát tổng thể, giao các sở, ngành chuyên môn chủ trì tham mưu cơ chế, giải pháp đồng bộ, tránh tình trạng xử lý manh mún, cục bộ. Đối với các vụ việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến đất đai, quyền lợi của người dân hoặc những nội dung khó khăn, chưa thể đáp ứng ngay về nguồn lực, các cơ quan chức năng phải giải trình, trả lời thẳng thắn, rõ ràng để cử tri nắm bắt, đồng thuận.

Đồng chí cũng đề nghị ngay sau khi Thường trực HĐND thành phố ban hành thông báo kết luận giám sát, UBND thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp đó, Thường trực HĐND thành phố tiến hành phiên giải trình về công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng các dự án của ngành nông nghiệp và môi trường và việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, giải pháp khắc phục đối với việc quản lý các khu đất, ô đất, lô đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng nhưng nhiều năm chưa tổ chức đấu giá để thực hiện các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình công cộng, bãi đỗ xe; tình trạng chậm tiến độ các dự án, công trình đê điều, phòng, chống thiên tai.

Giải trình tại phiên họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Dương Thanh Tùng cho biết, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn, quy trình quản lý, thường xuyên đôn đốc các địa phương rà soát, thống kê và xây dựng phương án quản lý quỹ đất. Tuy nhiên, một số địa phương chưa chủ động triển khai, chưa hoàn thành phương án quản lý đối với các thửa đất phát sinh. Thời gian tới, Sở tiếp tục yêu cầu rà soát toàn bộ quỹ đất, hoàn thiện hồ sơ, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng đất trái phép; đồng thời tham mưu UBND thành phố phương án quản lý, xử lý phù hợp đối với từng loại đất.

Đại biểu Bùi Thanh Hương, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố nêu ý kiến.

Về tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, từ tháng 7/2025 đến nay, Sở đã tham mưu trình phê duyệt nhiều phương án đấu giá. Tuy nhiên, khối lượng hồ sơ lớn, quy trình thực hiện qua nhiều bước, nhiều cấp thẩm định nên tiến độ còn chậm. Sở tham mưu thí điểm phân cấp một số khâu trong quy trình đấu giá cho địa phương, trên cơ sở đánh giá hiệu quả sẽ xem xét mở rộng. Đối với các dự án chậm đưa đất ra đấu giá, Sở tiếp tục rà soát, xác định vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và thủ tục pháp lý để phối hợp tháo gỡ, sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Kết luận nội dung giải trình, đồng chí Nguyễn Việt Oanh yêu cầu UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai và đầu tư các công trình thủy lợi, đê điều. Đối với công tác quản lý đất đai, đồng chí yêu cầu UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, phường rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, nhất là diện tích đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất và các chi nhánh quản lý. Từng khu đất phải được báo cáo cụ thể về hiện trạng, sự phù hợp với quy hoạch và phương án khai thác, sử dụng; đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Dương Thanh Tùng giải trình làm rõ một số nội dung.

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn chi tiết về phân cấp trong lĩnh vực đất đai, tạo thuận lợi cho địa phương giải quyết hồ sơ. Các sở, ngành cần hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng đất dịch vụ, đất hỗn hợp, đất tái định cư; nghiên cứu giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với những khu đất dịch vụ chậm đấu giá, giá khởi điểm chưa phù hợp.

Đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp rà soát, cập nhật chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch phù hợp thực tế; hướng dẫn xử lý các dự án bất động sản tồn tại kéo dài. Đồng thời, khẩn trương xây dựng đề án tổ chức Trung tâm Phát triển quỹ đất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị. Đối với các công trình đê điều, thủy lợi, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu cơ quan chuyên môn rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố và Thường trực HĐND thành phố. Các sở, ngành, địa phương phải cam kết tiến độ, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và phòng, chống thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu chỉ đạo.

Cũng tại phiên giải trình, các đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ việc sắp xếp mạng lưới trường học; bố trí trường chính, phân hiệu, điểm trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và những vấn đề phát sinh sau sắp xếp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Việt Hùng cho biết, việc sắp xếp mạng lưới trường học được triển khai theo chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của UBND thành phố. Ngành đã phối hợp với các địa phương thực hiện đúng quy trình, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Việc sắp xếp thực hiện theo nguyên tắc học sinh đang học ở đâu tiếp tục học tại đó, giáo viên đang giảng dạy ở đâu tiếp tục công tác tại đó, hạn chế tối đa việc học sinh phải đi học xa hơn. Sau sắp xếp, đối với địa bàn có quy mô học sinh tăng nhanh, ngành phối hợp khảo sát, đề xuất tách một số trường có quy mô lớn nhằm giảm áp lực sĩ số, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Về đội ngũ giáo viên, theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn thành phố vẫn còn thiếu khoảng 2.900 giáo viên, trong đó thiếu nhiều ở cấp mầm non, tiểu học và THCS. Bên cạnh đó, ngành vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng giáo viên các môn như Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc do nguồn tuyển hạn chế. Sở đã yêu cầu các xã, phường tiếp tục rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên sau sắp xếp, báo cáo nhu cầu cụ thể để tham mưu điều chỉnh, bố trí phù hợp, bảo đảm cân đối giữa các cấp học, môn học và đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Việt Hùng giải trình làm rõ một số nội dung.

Đối với các trường chịu ảnh hưởng bởi dự án trọng điểm, nhất là khu vực triển khai dự án sân bay Gia Bình, ngành phối hợp với địa phương bố trí địa điểm học tạm gần nơi cư trú, đồng thời triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục rà soát toàn diện mạng lưới trường học, đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất; chú trọng mô hình quản lý tại các trường có nhiều điểm trường hoặc khoảng cách địa lý xa, bảo đảm hiệu quả quản trị và thuận lợi cho hoạt động dạy, học. Ngành cần nghiên cứu cơ cấu, định mức giáo viên phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ; chủ động xây dựng phương án phân bổ nhân lực, tránh bị động khi triển khai các chủ trương mới về tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương đôn đốc tiến độ các đề án, dự án đầu tư cơ sở vật chất trường học; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo dục, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách về sách giáo khoa, sữa học đường và an sinh giáo dục.