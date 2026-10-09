HĐND thành phố Bắc Ninh giám sát tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Chiều 9/10, Tổ số 2 thuộc Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh do đồng chí Trần Đăng Sâm, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Đồng chí Trần Đăng Sâm chủ trì buổi giám sát.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Bắc Ninh, thực hiện nhiệm vụ quản lý người cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tư vấn, lao động trị liệu, dạy nghề và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trong phạm vi chức năng được giao.

Cơ sở duy trì liên tục hoạt động cai nghiện, thực hiện chế độ quản lý 24/24 giờ. Các khâu tiếp nhận, quản lý, chăm sóc y tế, giáo dục, tư vấn lao động trị liệu, học nghề và bàn giao người hoàn thành cai nghiện được phân công cho từng bộ phận chuyên môn.

Kết quả cụ thể (từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026): quản lý 398 người, tiếp nhận mới 107 người; cắt cơn, giải độc cho 107/107 người mới tiếp nhận; chuyển tuyến y tế 50 trường hợp; tổ chức 2 lớp học nghề cho 61 học viên; có 155 người hoàn thành cai nghiện, bàn giao về địa phương và không xảy ra trường hợp bỏ trốn khỏi cơ sở.

Tổ giám sát số 2 khảo sát thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cơ sở còn một số hạn chế, khó khăn: Một số khu nhà ở, hành chính, tiếp nhận, y tế, thăm gặp và nhà xưởng dạy nghề đã xuống cấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu; số người quản lý vượt công suất thiết kế; cơ sở còn thiếu 1 biên chế ở vị trí tham mưu, tổng hợp so với nhu cầu vị trí việc làm; chưa có nhân lực sư phạm để triển khai đầy đủ việc dạy văn hóa, xóa mù chữ; trang thiết bị y tế và điều kiện tổ chức học nghề còn hạn chế…

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 kiến nghị Công an thành phố Bắc Ninh xem xét bố trí bổ sung 1 biên chế còn thiếu theo nhu cầu vị trí việc làm; đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp; hướng dẫn thống nhất về điều kiện tổ chức dạy văn hóa, xóa mù chữ.

Công an, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, phản hồi thông tin quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng…

Lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trao đổi, làm rõ một số nội dung tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Đăng Sâm ghi nhận Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 chủ động chuẩn bị, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để Tổ giám sát nghiên cứu, đồng thời đánh giá cao Cơ sở thời gian qua thực hiện nghiêm công tác quản lý cai nghiện theo quy định.

Đồng chí Trần Đăng Sâm đề nghị trong thời gian tới, Cơ sở thực hiện chặt chẽ quy trình khép kín trong quản lý, giáo dục học viên theo quy định; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nghề cho các học viên cũng như nắm bắt tình hình học viên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chú trọng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho các học viên.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Cơ sở, Tổ giám sát số 2 ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND thành phố, đồng thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.