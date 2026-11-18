HĐND thành phố Bắc Ninh giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng và Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Ninh, trong kỳ báo cáo, thành phố đã xem xét 192 kiến nghị của cử tri, gồm 33 kiến nghị tồn đọng và 159 kiến nghị phát sinh trước, sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX. Đến nay, đã giải quyết 29 kiến nghị, 38 kiến nghị đang tiếp tục xử lý và 125 kiến nghị đã được giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri.

Các kiến nghị tập trung vào những lĩnh vực như đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, bố trí nguồn lực, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội.

Tại phiên giám sát, các đại biểu đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành làm rõ nguyên nhân chậm giải quyết kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý ô nhiễm môi trường và các dự án chậm tiến độ.

Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo theo hướng rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện. Từng nhóm kiến nghị phải được phân loại cụ thể, xác định cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết và thường xuyên cập nhật kết quả. Những nội dung còn khó khăn, vượt khả năng cân đối nguồn lực phải giải trình rõ nguyên nhân, lộ trình thực hiện.

Tiếp đó, Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng các dự án thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường. Các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý quỹ đất, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và tình trạng chậm triển khai các dự án đê điều, phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu các cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ quỹ đất, xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả; đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất và tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Đối với lĩnh vực giáo dục, các đại biểu tập trung chất vấn, đề nghị làm rõ việc sắp xếp mạng lưới trường học, bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, công tác bán trú và quản lý thu, chi.

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh đề nghị ngành Giáo dục rà soát định mức giáo viên phù hợp yêu cầu chuyển đổi số; sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ, đẩy nhanh đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ giáo dục. Đồng thời, quan tâm mô hình quản lý sau sắp xếp trường học, bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.