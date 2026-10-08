HĐND thành phố Bắc Ninh giám sát công tác cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

Chương trình giám sát diễn ra vào sáng 8/10. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, đơn vị đã tiếp nhận 251 người vào cai nghiện ma túy. Công tác cai nghiện được triển khai bài bản, nghiêm túc, đúng quy trình theo Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an.

Trong đó, việc tiếp nhận, phân loại học viên được thực hiện chặt chẽ; bố trí phòng ở, quản lý theo từng nhóm đối tượng bảo đảm khoa học, đúng quy định. Công tác y tế được chú trọng, với 260 người được điều trị cắt cơn, giải độc an toàn; hơn 3.360 lượt người cai nghiện được khám, điều trị các bệnh lý thông thường. Đơn vị đồng thời kịp thời chuyển tuyến đến các bệnh viện đối với 101 lượt ca bệnh nặng và lập hồ sơ tạm đình chỉ thi hành quyết định, đưa 4 người mắc bệnh hiểm nghèo về gia đình để tiếp tục điều trị.

Công tác giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách được đặc biệt chú trọng. Cơ sở duy trì nền nếp chào cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần; tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống, kỷ luật nội vụ, trị liệu tâm lý và bổ túc văn hóa cho người cai nghiện.

Đối với công tác lao động trị liệu, học nghề, đơn vị tổ chức phân nhóm, triển khai hơn 300 buổi lao động sản xuất phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính của từng người. Qua đó, giúp người cai nghiện nhận thức rõ giá trị của lao động, từng bước khôi phục và hình thành kỹ năng lao động.

Bên cạnh đó, Cơ sở phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức đào tạo nghề may công nghiệp cho 35 học viên, giúp người cai nghiện nâng cao tay nghề, tạo nền tảng sinh kế ổn định sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng khảo sát thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Ở giai đoạn chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, Cơ sở đã phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, thị trường lao động, tư vấn, giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp về tâm lý, hoàn tất thủ tục, cấp giấy hoàn thành cai nghiện cho 238 người. Qua công tác giáo dục, rèn luyện và tuyên truyền tại Cơ sở, người cai nghiện đã nắm được chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người cai nghiện tại cơ sở và sau khi kết thúc cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở luôn được giữ vững, không để xảy ra tình trạng bạo lực, thẩm lậu chất cấm, người cai nghiện bỏ trốn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 còn gặp khó khăn, hạn chế: Cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị phục vụ công tác còn thiếu, cơ sở đang bị quá tải so với công suất thiết kế; cán bộ công an chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác cai nghiện ma túy và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giảng dạy chính trị, pháp luật, kỹ năng sống…

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 kiến nghị HĐND thành phố, UBND thành phố và các cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật phòng, chống ma túy; quan tâm xem xét ban hành quy định về chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ công an công tác tại cơ sở cai nghiện ma túy; ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân giới thiệu việc làm và tuyển dụng người chấp hành xong cai nghiện ma túy đến làm việc để sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng…

Thành viên Tổ giám sát nêu ý kiến.

Phát biểu kết luận giám sát, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng đề nghị đơn vị rà soát, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống ma túy và các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện đúng quy trình khép kín từ khâu tiếp nhận, phân loại, điều trị, giáo dục đến phục hồi và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Từng bộ phận phải phân công rõ người, rõ việc, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người lao động, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ an ninh nội bộ, tuyệt đối không để thẩm lậu ma túy, đồ vật cấm vào cơ sở và ngăn chặn nguy cơ người cai nghiện bỏ trốn. Đồng thời, nâng cao chất lượng phân loại người cai nghiện, quan tâm sâu sát đời sống, chế độ ăn ở, sinh hoạt, kiên quyết xử lý những đối tượng gây mất trật tự. Đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giúp học viên yên tâm tư tưởng, tích cực rèn luyện, tạo niềm tin cho thân nhân gia đình.

Đại diện Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 giải trình làm rõ một số nội dung.

Đồng chí cũng đề nghị Cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng dạy nghề và lao động trị liệu gắn với thực tiễn; phát huy hiệu quả tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề may, gia công có chất lượng cao. Đơn vị cần thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quan tâm chế độ, chính sách, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động ký kết và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan.

Đối với các kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù và hoàn thiện thể chế pháp luật, Tổ giám sát ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND thành phố, đồng thời kiến nghị cơ quan thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết.