HĐND Sơn La - Hủa Phăn (Lào) tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Ngày 21/9, tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Trong không khí hữu nghị, đoàn kết, hai bên trao đổi về kết quả hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh; công tác tổ chức, điều hành các hoạt động của HĐND; hoạt động giám sát tại kỳ họp, chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; tổ chức giám sát chuyên đề; hoạt động thẩm tra của Thường trực HĐND; giám sát giữa hai kỳ họp và công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Sơn La đã tặng quà lưu niệm Thường trực HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Một nội dung được hai bên quan tâm trao đổi là công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và theo dõi việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Việc trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND hai tỉnh góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ cách làm phù hợp với thực tiễn hoạt động của mỗi địa phương, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Sơn La và Hủa Phăn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Sơn La đã tặng quà lưu niệm Thường trực HĐND tỉnh Hủa Phăn.