HĐND phường Vĩnh Tuy: Thông qua Nghị quyết tổ chức lại 5 phòng chuyên môn thuộc UBND phường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Việt Thắng

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh, kỳ họp chuyên đề lần này nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý, tổ chức bộ máy và biên chế tại địa phương. Việc sắp xếp, chuyên môn hóa bộ máy hành chính được thực hiện căn cứ theo các quy định của Luật Thủ đô, Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội và chỉ đạo của cấp trên nhằm kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của phường trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã nghe đại diện UBND phường trình bày Tờ trình về việc thông qua Đề án tổ chức lại và phân bổ biên chế công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Vĩnh Tuy.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Việt Thắng

Đề án chỉ rõ, Vĩnh Tuy là đơn vị hành chính phường loại I có diện tích 2,33km² với quy mô dân số vượt mốc 120.000 dân. Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự đan xen giữa các khu đô thị, chung cư cao tầng và các khu dân cư truyền thống đã tạo ra áp lực quản lý nhà nước lớn trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính khiến khối lượng công việc cấp cơ sở gia tăng mạnh.

Trước thực trạng mô hình 3 phòng chuyên môn cũ bộc lộ hạn chế do phạm vi phụ trách quá rộng, một lãnh đạo phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn khác biệt, UBND phường Vĩnh Tuy đã đề xuất phương án tổ chức lại thành 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đặc biệt, việc thành lập độc lập Phòng Nội vụ - Tư pháp xuất phát từ đòi hỏi khắt khe của thực tiễn khi trung bình mỗi ngày làm việc, phường tiếp nhận và xử lý trên 100 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực (tương đương hơn 27.000 hồ sơ/năm). Đồng thời, địa bàn đông dân cũng phát sinh nhiều mâu thuẫn dân sự, đòi hỏi đầu mối tham mưu chuyên sâu về thẩm định pháp lý, xử lý vi phạm hành chính, hòa giải cơ sở và công tác dân tộc - tôn giáo.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ hiện có trong phạm vi tổng số 77 chỉ tiêu biên chế công chức được giao năm 2026, bảo đảm không làm phát sinh biên chế, không gây gián đoạn công việc và nâng cao tính chuyên môn hóa.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND phường đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại và phân bổ biên chế công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Vĩnh Tuy.

Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các kế hoạch triển khai chi tiết, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và sắp xếp cán bộ đúng vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.