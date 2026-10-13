HĐND phường Vĩnh Tuy: Lắng nghe, đối thoại giải quyết triệt để '5 điểm nghẽn' đô thị

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về giải quyết “5 điểm nghẽn” đô thị do Thường trực HĐND phường Vĩnh Tuy tổ chức. Ảnh: Việt Thắng

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo cùng 5 Tiểu ban chuyên trách, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giải quyết các khâu yếu, việc khó.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Hoàng Đức trình bày báo cáo kết quả giải quyết "5 điểm nghẽn" trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Việt Thắng

Trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, phường đã hoàn thành 100% mặt bằng dự án mở rộng đường Tam Trinh; thông xe tuyến đường đấu nối từ công ty xe buýt đến chung cư 423 Minh Khai, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực.

Cùng với đó, địa phương đã triển khai cải tạo hệ thống thoát nước tại nhiều tuyến ngõ, ngách trọng điểm như ngõ 2 Mạc Thị Bưởi, ngõ 198 Dương Văn Bé, ngõ 1, 3 Tân Khai, ngõ 477, 487 Kim Ngưu...; khơi thông và mở rộng mặt cắt hạ lưu mương Vĩnh Tuy - Tam Trinh từ 2m lên 4m nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước.

Công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường được duy trì gắt gao với 265 trường hợp vi phạm bị xử lý, tháo dỡ hàng trăm mái hiên, biển quảng cáo sai quy định, đồng thời duy trì các chốt trực 24/24h chống đổ trộm phế thải.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt 17 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 340 triệu đồng, đồng thời kiểm tra 100% bếp ăn bán trú trường học trên địa bàn.

Đại diện cử tri tổ dân phố đóng góp ý kiến, phản ánh các vấn đề dân sinh bức xúc tại hội nghị. Ảnh: Việt Thắng

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đại diện cho các tổ dân phố đã phản ánh sát thực tế nhiều vấn đề phát sinh tại cơ sở. Cử tri đề nghị chính quyền kiểm tra chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thoát nước tại ngõ 184, ngõ 143 Đê Trần Khát Chân, ngõ 54 Mạc Thị Bưởi và ngõ 559 Kim Ngưu để tránh ngập úng mùa mưa; xử lý nghiêm tình trạng ô tô dừng đỗ lấn chiếm lòng đường tại khu vực chung cư 423 Minh Khai, ngõ 339 Minh Khai (cổng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu); tăng cường phân luồng giao thông chống ùn tắc giờ cao điểm tại ngõ 622 Minh Khai, các cổng ra vào Khu đô thị Times City và ngõ 61 Lạc Trung.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các giải pháp xử lý ô nhiễm mùi sông Kim Ngưu, tình trạng bỏ rác sai giờ và bố trí họng nước PCCC tại các ngõ nhỏ phương tiện khó tiếp cận.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt tiếp thu, trao đổi làm rõ các kiến nghị và khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Ảnh: Việt Thắng

Trực tiếp tiếp thu và trao đổi tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy trân trọng ghi nhận những ý kiến quý báu, trách nhiệm và sát thực tế của các đại biểu cử tri.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND phường cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Đó là áp lực từ mật độ dân cư đông đúc, hạ tầng kỹ thuật tại một số khu vực chưa đồng bộ; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đổ rác sai giờ vẫn còn diễn ra ở một số ngõ ngách, cùng với việc thiếu địa điểm làm trạm trung chuyển rác thải khiến công tác thu gom gặp nhiều thách thức.

Nhằm khắc phục tình trạng này, đồng chí Vũ Văn Hoạt đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương khảo sát thực địa, rà soát lại từng nội dung kiến nghị của người dân để có giải pháp xử lý dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo hạ tầng trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Việt Thắng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy đề nghị UBND phường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ kiến nghị của cử tri, xây dựng kế hoạch phân công "rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm".

Chính quyền địa phương cần kiên quyết giải tỏa các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin qua hệ thống iHanoi để tiếp nhận và phản hồi kịp thời phản ánh của nhân dân.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quang Trung kêu gọi Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, duy trì hiệu quả phong trào tổng vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hằng tuần, chung tay cùng hệ thống chính trị tạo chuyển biến toàn diện, bền vững về cảnh quan và trật tự văn minh đô thị.