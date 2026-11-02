HĐND phường Tô Hiệu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ tư

Kỳ họp chuyên đề thứ tư, HĐND phường Tô Hiệu khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung trọng tâm, về: Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; Điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của phường Tô Hiệu năm 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND phường Tô Hiệu.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận chức danh mới

Cũng tại Kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, quyết định bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Mạnh Hà, Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội. Bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Duy, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường là Ủy viên UBND phường Tô Hiệu khóa VII, nhiệm kỳ 2026./.