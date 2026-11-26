HĐND phường Tô Hiệu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ năm.

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND phường trình, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn phường Tô Hiệu giai đoạn 2026-2030 (đợt 2) và Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công phường Tô Hiệu (đợt 3).

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Sau khi thảo luận, xem xét các nội dung trình tại kỳ họp, HĐND phường đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.