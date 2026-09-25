HĐND phường Tô Hiệu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ ba

Kỳ họp chuyên đề thứ ba, HĐND phường Tô Hiệu khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Kế hoạch phát triển Giáo dục và đào tạo năm học 2026 - 2027; phê duyệt danh mục đầu tư các công trình năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách phường Tô Hiệu giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách phường Tô Hiệu năm 2026 (đợt 2); dự kiến kế hoạch đầu tư công ngân sách phường Tô Hiệu năm 2027.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu tặng hoa đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường Tô Hiệu khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang do được cấp có thẩm quyền điều động, bố trí công tác khác.