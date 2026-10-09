HĐND phường Thanh Xuân thông qua nghị quyết kiện toàn tổ chức bộ máy

Nội dung trọng tâm là đề án thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Theo đó, phường Thanh Xuân thành lập mới 3 phòng gồm: Nội vụ - Tư pháp; Kinh tế; Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; đồng thời sắp xếp lại Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường phát biểu điều hành Kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Tùng Lâm

Việc sắp xếp gắn với điều chỉnh, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới. Tổng biên chế công chức của 5 phòng nằm trong chỉ tiêu được UBND thành phố giao từ đầu năm 2026.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Quy chế quy định trách nhiệm trong tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân.

Sau thảo luận và nghe Chủ tịch UBND phường Đỗ Quang Dương tiếp thu, giải trình, 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua 2 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, các nghị quyết là cơ sở để tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời tăng cường trách nhiệm của đại biểu dân cử và mối liên hệ với cử tri, nhân dân trên địa bàn.