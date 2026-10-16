HĐND phường Thanh Khê thông qua 4 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Ông Nguyễn Thành Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: MINH CHI - TRƯỜNG SƠN

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét, biểu quyết thông qua 4 nghị quyết gồm: điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; giao chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường năm 2026; bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đại biểu HĐND phường Thanh Khê biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: MINH CHI - TRƯỜNG SƠN

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Thành Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị, thời gian đến, UBND phường, các ban của HĐND và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết được thông qua; tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Liên quan đến điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026, cần khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai các dự án, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.