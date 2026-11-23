Quang cảnh kỳ họp thứ năm, HĐND phường Tam Kỳ khóa II. Ảnh: THANH NHẤT

Tại kỳ họp, HĐND phường Tam Kỳ thực hiện quy trình và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, ông Dương Văn Phú, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Kỳ được bầu giữ chức Ủy viên UBND phường.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường. Tổng vốn đầu tư công trung hạn là 176,472 tỷ đồng, được bố trí cho các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nguồn dự phòng.

Ông Phan Bá Hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Dương Văn Phú được bầu làm Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: THANH NHẤT

Cùng với đó, HĐND phường Tam Kỳ thông qua Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách phường năm 2025. Trong đó, tổng thu ngân sách đạt hơn 260,26 tỷ đồng, tổng chi ngân sách hơn 259,62 tỷ đồng và tiết kiệm chi ngân sách địa phương hơn 644 triệu đồng.

Ngoài ra, kỳ họp thông qua các nghị quyết khác gồm: giao chính thức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường năm 2026 với 465 chỉ tiêu; chuyển đổi tên loại hình khối phố thành tổ dân phố trên địa bàn phường; Chương trình công tác toàn khóa của HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nội quy kỳ họp của HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.