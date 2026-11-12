HĐND phường Phan Thiết thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Đồng chí Phan Đức Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND phường chủ tọa kỳ họp

Tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình của UBND phường, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và tinh thần thảo luận dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu, HĐND phường Phan Thiết thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng với tỷ lệ tuyệt đối (100%).

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết (hàng đầu bên trái) tham dự kỳ họp

Cụ thể, 4 nội dung trọng tâm được thông qua tại kỳ họp bao gồm các Nghị quyết: Điều chỉnh dự toán thu ngân sách phường Phan Thiết năm 2026; Điều chỉnh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2026; Quyết định cụ thể biên chế cán bộ, công chức tại các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính và phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường năm 2026; Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Một trong những nội dung trọng tâm là việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách phường Phan Thiết năm 2026 là điều chỉnh giảm dự thu ngân sách nhà nước năm 2026 từ 511,902 tỷ đồng thành 481,202 tỷ đồng. Bao gồm giảm thu tiền sử dụng đất 20 tỷ đồng, giảm thu khác (thu tài chính) 700 triệu đồng và giảm thu xổ số kiến thiết 10 tỷ đồng. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm phường Phan Thiết, giai đoạn 2026 - 2030, HĐND phường Phan Thiết thống nhất thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu phát triển như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 11,74%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 tăng bình quân từ 10 - 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 21,92%...

Lãnh đạo UBND phường Phan Thiết tham dự kỳ họp chuyên đề

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết Phan Đức Tuyên đề nghị UBND phường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND phường thông qua. Cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết Phan Đức Tuyên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Thường trực HĐND, các ban, tổ và đại biểu HĐND phường Phan Thiết tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến ngân sách, phân bổ nguồn vốn, tổ chức bộ máy và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp chuyên đề HĐND phường Phan Thiết

Đồng thời theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền… Qua đó, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.