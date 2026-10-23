HĐND phường Nha Trang tổ chức kỳ họp chuyên đề

Chiều 23-10, HĐND phường Nha Trang khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đồng chí Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND phường đã xem xét, thông qua các nghị quyết về: Quy chế làm việc của HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổ chức và sắp xếp lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; giao biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền địa phương phường năm 2026; thông qua Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn phường Nha Trang, giai đoạn 2026 - 2030”.

Trong đó, HĐND phường quyết nghị tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị; đồng thời, thành lập Phòng Tài chính, Kế hoạch và Công thương trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực tài chính, kế hoạch và công thương của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sau khi tổ chức lại thành Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị.

Đồng chí Tạ Hồng Quang phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu cũng thảo luận, thông qua 3 nghị quyết quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các cơ sở giáo dục và đào tạo phường năm học 2025 - 2026; tại Trạm Y tế phường năm 2026 và tại Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường năm 2026. Đồng thời, thảo luận, thông qua các nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026; điều chỉnh dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một nghị quyết.

HĐND phường cũng thảo luận, cho ý kiến đối với 2 nghị quyết về điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề năm 2026; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường về “Công tác quản lý nhà nước về văn hóa cơ sở trên địa bàn phường”.