HĐND phường Nghĩa Đô thông qua nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy

Tại kỳ họp, HĐND phường tập trung xem xét Đề án thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường; điều chỉnh, giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp, hợp đồng lao động và người hoạt động không chuyên trách tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường. Cùng với đó là các nội dung về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh, phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: MT

Theo đó, Nghị quyết về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Nghĩa Đô quyết nghị sắp xếp 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Các phòng có chức năng tham mưu, giúp UBND phường thực hiện công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn không làm tăng tổng biên chế; công chức được bố trí trên cơ sở vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng đơn vị.

Các đại biểu thống nhất 2 nội dung quan trọng tại kỳ họp. Ảnh: MT

Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận, 100% đại biểu HĐND phường có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường Nghĩa Đô. Nghị quyết về điều chỉnh, giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp, hợp đồng lao động và người hoạt động không chuyên trách tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường cũng nhận được sự nhất trí của 100% đại biểu có mặt.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: MT

Đối với lĩnh vực đầu tư, ngân sách, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả giải ngân vốn đầu tư công, việc bố trí các dự án trong năm 2026 và những nhiệm vụ, giải pháp cần bổ sung để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kỳ họp sau đó thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2026, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: MT

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn khẳng định, các nội dung được quyết định tại kỳ họp là cơ sở để tiếp tục kiện toàn tổ chức, bảo đảm nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền phường. Đồng chí đề nghị UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp; chú trọng bố trí, sử dụng biên chế, quản lý đầu tư công, ngân sách, tài sản công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu.

Cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND phường tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền phường hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.