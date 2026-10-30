HĐND phường Nam Nha Trang tổ chức kỳ họp chuyên đề

Sáng 30-10, HĐND phường Nam Nha Trang khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề.

Chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về: Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn phường Nam Nha Trang giai đoạn 2026 - 2030; thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương; Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị, cùng thuộc UBND phường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một nghị quyết.

Theo đó, phường sẽ tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị theo hướng tách chức năng, nhiệm vụ về nông nghiệp, môi trường và một phần lĩnh vực xây dựng để thành lập Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị. Đồng thời, thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sau khi đã tách một phần chức năng, nhiệm vụ để thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND phường quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính - kế hoạch, quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, công thương. 2 phòng này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-11-2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này rất quan trọng, đáp ứng nhu cầu thực tế và góp phần phát huy hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương trên các lĩnh vực. Trên cơ sở các nghị quyết được thông qua, UBND phường khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để 2 phòng mới sớm hoạt động ổn định; sử dụng nguồn kinh phí tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn phường đạt hiệu quả.