Theo Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Thị Thu Hằng, tại phiên chất vấn và giải trình này, các đại biểu tập trung xem xét tiến độ, kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; đặc biệt là những nội dung còn vướng mắc liên quan đến cơ sở vật chất trạm y tế phường và phòng khám đa khoa trên địa bàn phường; cơ chế, chính sách và nhân lực y tế cơ sở; công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử; công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc phiên chất vấn và giải trình. Ảnh: Thế Dương

Thông tin về những nội dung cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên Nguyễn Quang Toản, đại diện chính quyền địa phương cho biết, ngay sau khi nhận được các Thông báo, Kết luận giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường, UBND phường Long Biên đã ban hành kế hoạch, biểu phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các cơ sở giáo dục trực thuộc để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thông tin giải trình về những ý kiến của đại diện các ban HĐND phường và cử tri về việc cải tạo, sửa chữa trạm y tế, Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên nêu rõ, hiện nay việc cải tạo, nâng cấp đồng bộ cơ sở y tế Đồng Dinh và Phòng khám đa khoa Sài Đồng thành Trạm chính Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa phường Long Biên đáp ứng 69 phòng chức năng theo chuẩn Bộ Y tế (tổng diện tích khu đất 1.990 m², quy mô 4 tầng nổi, 1 tum kỹ thuật và 1 tầng hầm); cải tạo, sửa chữa, sắp xếp công năng các điểm trạm Bát Khối, Cự Khối; đồng thời cải tạo, chuyển đổi công năng cơ sở 307 Thạch Bàn thành điểm trạm y tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi… được triển khai bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Cùng với bố trí nhân lực, bảo đảm chất lượng cán bộ tuyến y tế cơ sở, công tác phối hợp y tế dự phòng, tiêm chủng và hồ sơ sức khỏe điện tử cũng đã hoàn thành và duy trì cùng với việc tạo lập hồ sơ sức khỏe cho trẻ em mới sinh lên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đối với công tác quản lý chợ trên địa bàn, UBND phường đã rà soát và có văn bản đề xu

Chủ tịch UBND phường Long Biên Hoàng Hải (bên trái) trả lời chất vấn của đại biểu HĐND phường. Ảnh: Thế Dương

ất cập nhật, điều chỉnh vị trí, quy mô, chức năng sử dụng đất của các chợ chưa phù hợp (Thạch Cầu, Đồng Dinh, Tư Đình) vào đồ án Quy hoạch phân khu đô thị E4. UBND phường cũng đã giao Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường, Công an phường tổ chức kiểm tra hiện trạng tại 5 chợ; yêu cầu các doanh nghiệp quản lý, khai thác chợ khẩn trương khơi thông, sửa chữa hệ thống thoát nước, bố trí điểm tập kết rác bảo đảm vệ sinh hằng ngày, sắp xếp lại bãi đỗ xe, bổ sung trang thiết bị và sơ đồ phòng cháy chữa cháy, sắp xếp lại ngành hàng, biển hiệu và giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Tại các chợ cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Giải trình về công tác quản lý trật tự xây dựng, đại diện UBND phường cho biết, hiện trên địa bàn phường duy trì nghiêm nguyên tắc 100% công trình khi khởi công đều được kiểm tra thực địa, lập hồ sơ và cập nhật vào hệ thống quản lý. Cùng với xử lý, hướng dẫn công dân khắc phục vi phạm, UBND cũng đã ban hành quy định cụ thể cơ chế phối hợp giám sát của MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức thành viên và tổ dân phố trong tiếp nhận, phản ánh thông tin vi phạm trật tự xây dựng. Đến nay UBND phường đã phê duyệt và công bố công khai 11 đồ án quy hoạch; niêm yết danh mục thông tin quy hoạch, quy chế kiến trúc, thủ tục cấp phép xây dựng...

Giải trình thêm về lĩnh vực giáo dục và y tế, đại diện lãnh đạo phường Long Biên cho biết, UBND phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc quản lý, thu chi tài chính và hoạt động liên kết giáo dục năm học 2025 - 2026; tiếp tục hậu kiểm công tác an toàn thực phẩm và bán trú tại 100% cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn.

Trước đó từ ngày 22/9 đến ngày 15/11/2026, các đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất 17 điểm trường thuộc 8/8 trường công lập trên địa bàn. Qua kiểm tra, các cơ sở giáo dục cơ bản chấp hành đúng quy định; các tồn tại nhỏ đã được lập biên bản, yêu cầu khắc phục và theo dõi hậu kiểm.