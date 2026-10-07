HĐND phường Lĩnh Nam thông qua phương án tổ chức lại bộ máy

Quang cảnh Kỳ họp thứ tư, khóa II của HĐND phường Lĩnh Nam. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam Đỗ Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; qua đó tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam Đỗ Thanh Tùng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: PV

Theo chương trình, một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét, thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Lĩnh Nam.

Báo cáo tại kỳ họp, lãnh đạo phường Lĩnh Nam cho biết, hiện Lĩnh Nam có 3 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa - Xã hội. Các phòng hiện đảm nhiệm nhiều nhóm nhiệm vụ có tính chất chuyên môn khác nhau, phạm vi phụ trách rộng, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn.

Phó Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam Vương Thị Mai Hương thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: PV

Phường Lĩnh Nam có diện tích tự nhiên khoảng 10,86km², dân số khoảng 25.000 người, gồm 14 tổ dân phố. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, từ quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, môi trường đến văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội…

Theo UBND phường, thực tiễn trên đặt ra yêu cầu phân định rõ hơn các nhóm nhiệm vụ, tăng tính chuyên môn hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng đầu mối, hạn chế chồng chéo, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả giải quyết công việc.

Trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm địa bàn, UBND phường lựa chọn phương án tổ chức 5 phòng chuyên môn. Phương án được HĐND phường biểu quyết, với 100% đại biểu thống nhất thông qua.

Theo đó, 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam Đỗ Thanh Tùng và các đại biểu HĐND phường Lĩnh Nam bỏ phiếu kín bầu Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PV

Lãnh đạo phường Lĩnh Nam cho biết, việc tổ chức lại không đơn thuần là tăng số lượng đầu mối, mà là phân tách, sắp xếp lại các nhóm nhiệm vụ theo hướng chuyên môn hóa hơn.

Theo UBND phường, việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc kế thừa, ổn định, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước; đồng thời bảo đảm chuyển giao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các điều kiện phục vụ hoạt động. Việc bố trí cán bộ, công chức sẽ căn cứ vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao, yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của đội ngũ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường Lĩnh Nam thực hiện công tác kiện toàn nhân sự. HĐND phường đã biểu quyết cho thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Trần Việt Cường.

Tiếp đó, HĐND phường thực hiện quy trình bầu Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách. Bà Lương Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường, được giới thiệu và được 100% đại biểu thống nhất bầu kiêm nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Lĩnh Nam khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo phường Lĩnh Nam tặng hoa cho bà Lương Thị Thủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Lĩnh Nam khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 và ông Trần Việt Cường. Ảnh: PV

Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện đồng thời với sắp xếp tổ chức bộ máy, nhằm bảo đảm các cơ quan, đơn vị có đầu mối rõ ràng, cán bộ được phân công phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng giải quyết công việc và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.