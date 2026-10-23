HĐND phường Kỳ Lừa: Tiếp xúc cử tri chuyên đề về phát triển thương mại, dịch vụ

Dự hội nghị có đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng, ban thuộc phường Kỳ Lừa; đại biểu HĐND phường; đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cử tri trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Hiện nay toàn phường có hơn 2.000 hộ kinh doanh tập trung chủ yếu tại khu vực chợ, các tuyến phố (có mật độ giao thương cao) và một số khu dân cư. Ngành, nghề chủ yếu gồm kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng, tạp hóa, đồ gia dụng, may mặc, nông sản và các dịch vụ phục vụ đời sống.

Lãnh đạo HĐND phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, phường quan tâm công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, công tác quản lý và phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong hoạt động kinh doanh…

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: phương án sửa chữa, cải tạo, sắp xếp kinh doanh tại chợ Cao Lộc; giải quyết tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; nâng cấp một số đoạn cống thoát nước trong khu dân cư; bố trí biển báo hiệu về khu vực cấm dừng, đỗ xe tại một số tuyến đường; xử lý hoạt động của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường…

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo UBND phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan của phường trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các kiến nghị vượt thẩm quyền để trình các cơ quan cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ công ích phường Kỳ Lừa giải đáp một số kiến nghị của cử tri

Qua hội nghị, cấp ủy, chính quyền phường nắm bắt tình hình thực tế, đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ, góp phần xây dựng môi trường thương mại, dịch vụ văn minh, an toàn, xây dựng phường Kỳ Lừa phát triển văn minh, xanh, sạch, đẹp.