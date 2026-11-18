Các đại biểu dự Kỳ họp thứ tư, HĐND phường Kim Thanh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Kỳ họp, Thường trực HĐND phường Kim Thanh trình Tờ trình thực hiện Quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Kim Thanh và Tờ trình thực hiện Quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Trần Văn Sơn để nhận nhiệm vụ mới.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

HĐND phường Kim Thanh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với đồng chí Trần Văn Sơn.

Các đại biểu bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Kim Thanh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại Kỳ họp, Thường trực HĐND phường Kim Thanh đã trình Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường Kim Thanh khóa II, nhiệm kỳ 2026 2031.

Theo đó, đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Kim Thanh, được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND phường. Thông qua hình thức bỏ phiếu kín, đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Kim Thanh, được HĐND phường Kim Thanh bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Kim Thanh khoá II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu rất cao.

Đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Thanh đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng toàn thể đại biểu HĐND phường đã tin tưởng giao trọng trách.

Đồng chí khẳng định: Với nhiệm vụ Chủ tịch UBND phường, trước các vị đại biểu HĐND, trước cử tri và Nhân dân trong phường, đồng chí hứa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; phấn đấu hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kim Thanh, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phường Kim Thanh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Hoàng Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Lãnh đạo phường Kim Thanh tặng hoa tri ân những đóng góp của đồng chí Trần Văn Sơn.