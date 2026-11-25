Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND phường Kim Liên chủ trì kỳ họp. Ảnh: NB

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường tập trung xem xét, quyết định 3 nội dung trọng tâm gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ chỉ tiêu biên chế phường Kim Liên; xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND phường đã thống nhất thông qua các tờ trình và nghị quyết theo chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua là những quyết sách quan trọng, kịp thời, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của HĐND phường trong tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo điều kiện để UBND phường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc phát biểu kết luận kỳ họp. Ảnh: NB

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, bà Hoàng Thị Phương Ngọc đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các nghị quyết được thông qua cần sớm được UBND phường cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và hành động thiết thực, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; lấy hiệu quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: NB

Bước vào năm 2027, bà Hoàng Thị Phương Ngọc đề nghị tiếp tục tạo chuyển biến thực chất, bền vững trong phát triển địa phương. HĐND phường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò kiến tạo, đồng hành và giám sát, cùng UBND phường và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, xây dựng Kim Liên ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.