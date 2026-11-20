Động thái mới nhất chúng tôi nhận được vào chiều qua 19.11 là cơ quan chức năng đang tiến hành dọn cỏ, căng dây xung quanh hố khai quật hiện vật thuyền cổ ở phường Song Liễu (TP Bắc Ninh). Nhưng trước đó vào sáng cùng ngày, xung quanh hố khai quật này vẫn bị cỏ cây bao phủ, không tìm được lối đi.