HĐND phường Khương Đình quyết nghị các nội dung về đầu tư công và biên chế
HĐND phường Khương Đình vừa tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, thông qua các nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026 đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và trường học công lập trực thuộc UBND phường; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hdnd-phuong-khuong-dinh-quyet-nghi-cac-noi-dung-ve-dau-tu-cong-va-bien-che-246261120214139066.htm