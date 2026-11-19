Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hồng Thái

Tại kỳ họp, HĐND phường Khương Đình đã xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết về các nhóm nội dung chính: Giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026 đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và trường học công lập trực thuộc UBND phường; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027 của phường.

Đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến hoạt động của bộ máy chính quyền cũng như việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026, việc phân bổ chỉ tiêu cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và trường học công lập trực thuộc UBND phường nhằm bảo đảm bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu HĐND phường Khương Đình nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Hồng Thái

Đối với lĩnh vực đầu tư công, việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026, dự kiến năm 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc rà soát danh mục dự án, điều chỉnh phương án bố trí vốn phù hợp với tình hình thực tế, tiến độ triển khai và khả năng cân đối nguồn lực.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu HĐND phường đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp. Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, HĐND phường đã thông qua các nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Phó Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Nguyễn Thị Giang phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng đề nghị UBND phường khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua. Trong đó, tập trung giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026 đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và trường học công lập trực thuộc theo đúng nghị quyết của HĐND phường.

Đối với kế hoạch đầu tư công, UBND phường tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026; thường xuyên rà soát tiến độ triển khai, khả năng giải ngân của từng dự án để kịp thời điều hòa, bố trí vốn phù hợp, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND phường tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.