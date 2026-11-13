HĐND phường Hồng Hà nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho các đại biểu

Từng bước số hóa hoạt động dân cử

Thời gian qua, HĐND phường Hồng Hà đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. 100% các kỳ họp không sử dụng tài liệu giấy, 30/30 đại biểu được trang bị máy tính bảng, sử dụng tài khoản để khai thác, tra cứu tài liệu kỳ họp. Bên cạnh đó, HĐND phường cũng xây dựng cây lưu trữ tài liệu NAS, ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi việc thực hiện các kết luận giám sát được đầy đủ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh nhìn nhận, những kết quả này mới chủ yếu tập trung vào số hóa tài liệu và đổi mới phương thức tổ chức kỳ họp. Việc chuyển đổi toàn diện các quy trình hoạt động của HĐND trên môi trường số vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Cũng theo Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà, công tác chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ giám sát, thẩm tra, chất vấn chưa thực sự đồng bộ. Bên cạnh đó, việc theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát cần được số hóa bài bản hơn. Kỹ năng khai thác các nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công cụ phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu cũng cần tiếp tục được nâng cao.

Phường Hồng Hà tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho đại biểu HĐND. Ảnh: PV

Từ những vấn đề thực tiễn này, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà cho rằng, HĐND phường phải có cách tiếp cận mới, chuyển từ số hóa tài liệu sang số hóa quy trình; từ quản lý hồ sơ sang quản trị dữ liệu; từ theo dõi thủ công sang giám sát, đánh giá kết quả trên môi trường số.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25/KH-HĐND của HĐND thành phố về triển khai Đề án chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố Hà Nội, Thường trực HĐND phường Hồng Hà đã tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện chuyển đổi số cho các đại biểu HĐND phường.

Tại buổi tập huấn, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà đã đề nghị báo cáo viên làm rõ những yêu cầu, nhiệm vụ HĐND cấp phường cần triển khai ngay, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND.

Đồng thời, hướng dẫn những nội dung có thể triển khai ngay tại cấp phường, những vấn đề cần chuẩn bị về dữ liệu, quy trình và những nhiệm vụ phải thực hiện theo lộ trình, hướng dẫn thống nhất của thành phố, để HĐND phường có cơ sở tổ chức thực hiện phù hợp, tránh hình thức, lãng phí và trùng lặp.

Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà cũng yêu cầu Thường trực HĐND, các ban và các tổ đại biểu chủ động rà soát, cụ thể hóa các nội dung được hướng dẫn thành những công việc thiết thực, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Theo ông, chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả hoạt động của HĐND, chất lượng giám sát và mức độ đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri làm thước đo, không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thiết bị hay phần mềm công nghệ.

Nâng cao năng lực đại biểu trong môi trường số

Các đại biểu đã được hướng dẫn các kỹ năng thực hành, khai thác hiệu quả hệ thống iHĐND và các nền tảng dùng chung; phương pháp chuẩn hóa, quản lý dữ liệu và số hóa quy trình nghiệp vụ, nhất là trong tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, các đại biểu cũng được giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu, bảng điều khiển (Dashboard), trí tuệ nhân tạo và hệ thống chỉ số KPI chuyển đổi số. Qua đó, giúp đại biểu có thể khai thác thông tin, theo dõi tiến độ, nhận diện những vấn đề tồn tại, phục vụ hoạt động giám sát và quyết nghị có căn cứ, hiệu quả hơn.

Đề án chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045 (Đề án 79) xác định đại biểu số không phải là người có nhiều ứng dụng nhất, mà là người có đủ thông tin, công cụ và quyền khai thác để làm nhiệm vụ thuận tiện, có căn cứ, dễ kiểm tra kết quả. Cử tri số không đo bằng số tài khoản, mà bằng mức độ kết nối, minh bạch và hiệu quả dân nguyện.

Đề án 79 đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% HĐND xã, phường tham gia nền tảng điều hành dân cử số dùng chung; 100% đại biểu có hồ sơ số và không gian làm việc số; 100% kiến nghị cử tri được theo dõi trên môi trường số, từ tiếp nhận đến phản hồi.

Theo ông Nguyễn Đức Long, đại biểu HĐND phường Hồng Hà, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND rất cần thiết, giúp đại biểu thuận tiện hơn trong nghiên cứu tài liệu, theo dõi kết quả thực hiện các vấn đề giám sát, kiến nghị cử tri.

Ông Long mong muốn sớm đưa hệ thống phần mềm vào vận hành chính thức trong thực tiễn hoạt động, giúp đại biểu làm quen, khai thác hiệu quả các tính năng ưu việt như tổng hợp ý kiến cử tri, rà soát văn bản chồng chéo, bảo mật dữ liệu… đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đại biểu dân cử trong giai đoạn mới.

Việc nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho đại biểu là bước quan trọng để HĐND phường Hồng Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Khi công nghệ số được ứng dụng đồng bộ, dữ liệu được khai thác hiệu quả và mỗi đại biểu chủ động làm chủ các nền tảng số, hoạt động dân cử sẽ ngày càng công khai, minh bạch, thực chất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.