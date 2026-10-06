HĐND phường Hoàng Mai thông qua 3 nghị quyết về bộ máy, biên chế và đầu tư công

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh, 3 nội dung của kỳ họp có quan hệ chặt chẽ: Tổ chức bộ máy quyết định năng lực quản lý; đội ngũ cán bộ quyết định chất lượng thực thi; đầu tư công tạo nền tảng và không gian phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh chủ tọa Kỳ họp thứ Sáu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Trần Oanh

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Hoàng Mai. Theo phương án trình kỳ họp, 3 phòng chuyên môn được tổ chức lại thành 5 phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ - Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường, Phòng Văn hóa - Xã hội.

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động tại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Hoàng Mai năm 2026. Theo đó, tổng số biên chế công chức được giao năm 2026 là 72 chỉ tiêu; hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ 8 chỉ tiêu. Công chức hiện có 50 người; hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ 8 người. Như vậy số biên chế công chức còn thiếu là 22 chỉ tiêu.

Đại biểu HĐND phường Hoàng Mai biểu quyết thông qua 3 nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Trần Oanh.

Việc phân bổ biên chế phù hợp chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng phòng; không thấp hơn số công chức dự kiến bố trí tại từng phòng.

Đồng thời, HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết về cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách phường Hoàng Mai. Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, sau cập nhật, điều chỉnh, tổng nguồn vốn giữ nguyên là 8.780,265 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách phường sau điều chỉnh giữ nguyên 445,200 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh phát biểu kết luận kỳ họp. Ảnh: Trần Oanh

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND phường khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát chức năng, nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, công chức, trước hết là người đứng đầu, phải chuyển từ “hoàn thành việc được giao” sang “chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng”.

Đồng chí cũng yêu cầu bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và yêu cầu thực tiễn; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng điều hành, ứng dụng công nghệ, nắm chắc quy định, sâu sát cơ sở, chủ động giải quyết công việc... Về đầu tư công, phải xác định đúng thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công trình thiết yếu, vấn đề dân sinh bức xúc và hạ tầng tạo động lực phát triển. UBND phường cụ thể hóa các nghị quyết thành tiến độ triển khai từng dự án, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện.