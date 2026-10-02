HĐND phường Dương Nội (Hà Nội) quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển địa phương

Ngày 2/10, HĐND phường Dương Nội khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Cấn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội chủ trì kỳ họp.

Những quyết sách gắn với yêu cầu phát triển của Dương Nội

Phát biểu khai mạc, đồng chí Cấn Thị Việt Hà cho biết, kỳ họp được tổ chức theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, trong bối cảnh Dương Nội đang tập trung bứt tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Cấn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội phát biểu khai mạc kỳ họp.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các nội dung được đưa ra xem xét, quyết định tại kỳ họp, đồng chí Cấn Thị Việt Hà khẳng định: “Các nội dung trình tại kỳ họp hôm nay, đều là những vấn đề cốt lõi, mang tính chiến lược, cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị cũng như công tác kiện toàn bộ máy tổ chức của chính quyền địa phương”.

Từ yêu cầu đó, kỳ họp tập trung vào 3 nhóm nội dung chính. Trong đó, HĐND phường xem xét việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027; báo cáo bố trí vốn ngân sách phường thực hiện dự án xây dựng mới Trường THPT tại ô đất ký hiệu 5-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S4; đồng thời xem xét tờ trình về thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Toàn cảnh sự kiện.

Đây cũng là những nội dung được người đứng đầu HĐND phường đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng. Đồng chí Cấn Thị Việt Hà đề nghị các đại biểu “nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ tài liệu đã được số hóa qua mã QR, thảo luận thẳng thắn”, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Dương Nội lần thứ I để đóng góp những ý kiến chất lượng, góp phần bảo đảm các quyết nghị được ban hành đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi.

Từ đầu tư hạ tầng đến kiện toàn bộ máy chính quyền

Trên cơ sở các nội dung được nêu tại phiên khai mạc, kỳ họp đã dành thời gian xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Hai Ban HĐND phường tiến hành thẩm tra, làm rõ cơ sở, sự cần thiết cũng như những vấn đề liên quan trước khi các nội dung được đưa ra thảo luận, biểu quyết.

Đồng chí Đào Thị Xuân - Phó Chủ tịch HĐND phường Dương Nội điều hành phiên báo cáo tại chương trình.

Đáng chú ý, đối với dự án xây dựng mới Trường THPT tại ô đất ký hiệu 5-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S4, khu đất có diện tích khoảng 14.800m², diện tích xây dựng khoảng 2.980m², mật độ xây dựng 20%. Công trình dự kiến có quy mô 41 lớp học cùng các khu chức năng theo tiêu chuẩn. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300,759 tỷ đồng từ nguồn ngân sách phường Dương Nội. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2027 - 2029 triển khai thực hiện dự án.

Việc bố trí vốn cho dự án trường THPT cũng là nội dung được đồng chí Cấn Thị Việt Hà nhấn mạnh ngay trong phát biểu khai mạc, khi xác định đây là “chủ trương lớn”, đồng thời là “công trình dân sinh được đông đảo cử tri đặc biệt quan tâm”, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và góp phần giải quyết bài toán thiếu trường lớp trên địa bàn.

Các nội dung trình kỳ họp được hai Ban HĐND phường thẩm tra, làm rõ cơ sở, sự cần thiết và những vấn đề liên quan

Cùng với đầu tư hạ tầng giáo dục, kỳ họp xem xét phương án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường, từ 3 phòng thành 5 phòng gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Phương án này hướng tới việc phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tăng tính chuyên môn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với quy mô dân số và yêu cầu quản lý thực tiễn của phường Dương Nội.

Trên cơ sở tờ trình của UBND phường và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. 100% đại biểu HĐND phường tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua các nội dung được trình.

Những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp không chỉ dừng ở việc hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và tổ chức bộ máy, mà còn đặt ra yêu cầu về tổ chức thực hiện ngay sau khi nghị quyết được ban hành. Đây cũng là trọng tâm được Chủ tịch HĐND phường Cấn Thị Việt Hà nhấn mạnh tại phiên bế mạc.

Rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nghị quyết

Phát biểu bế mạc, đồng chí Cấn Thị Việt Hà đánh giá kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Các nghị quyết về đầu tư công, bố trí vốn xây dựng trường THPT tại ô đất 5.1 và thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn đã nhận được sự thống nhất cao của các đại biểu.

Đồng chí Cấn Thị Việt Hà phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tuy nhiên, từ kết quả biểu quyết đến việc đưa nghị quyết vào thực tiễn còn là một chặng đường cần sự vào cuộc đồng bộ. Đồng chí Cấn Thị Việt Hà nhấn mạnh: “Thành công của kỳ họp hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu.”

Từ đó, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch triển khai chi tiết; phối hợp thực hiện nhanh chóng các thủ tục bố trí vốn cho dự án xây dựng mới Trường THPT tại ô đất 5.1; đồng thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tính liên tục, ổn định.

Kết quả thành công của kỳ họp cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của HĐND phường trong việc quyết nghị những vấn đề sát với yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở để Dương Nội tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Đối với các phòng chuyên môn sau sắp xếp, yêu cầu được đặt ra là “bắt tay ngay vào việc với hiệu suất cao nhất”, không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND phường, Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phường được đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn mới theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”.

UBND MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường cũng được đề nghị phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.