HĐND phường Đông Kinh họp phiên giải trình về tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du

Các đại biểu tham dự phiên giải trình

Các đại biểu tham dự phiên giải trình

Theo báo cáo tại phiên giải trình, dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du (đoạn từ gầm cầu Đông Kinh đến đường Bà Triệu) có tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Kinh làm chủ đầu tư; được khởi công từ tháng 12/2025.

Tính đến ngày 28/9/2026, dự án mới đạt 56,91% khối lượng thi công, không hoàn thành theo thời hạn gia hạn đến ngày 30/9/2026 và chậm khoảng 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Đông Kinh phát biểu tại phiên giải trình

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại phiên giải trình

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ nguyên nhân dự án chậm tiến độ; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi công; khối lượng công việc còn lại, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Đại diện đơn vị tư vấn giải trình một số vấn đề liên quan đến dự án

Đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án, đồng thời thông tin về phương án khắc phục, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình

Phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình, đồng chí Phùng Quang Hội đề nghị nhà thầu thi công khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, vật tư, tập trung hoàn thành các hạng mục xây lắp và an toàn giao thông trước ngày 20/10/2026; hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao công trình trước ngày 30/10/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và đơn vị tư vấn giám sát tăng cường bám sát công trường, kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý khi nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

UBND phường tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh và kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chuyển từ cam kết sang kết quả thực tế, không để dự án tiếp tục chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thường trực HĐND phường sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát đến khi công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.