Đồng chí Đinh Nguyên Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: PVP

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Đinh Nguyên Mạnh nhấn mạnh, trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tiếp tục được hoàn thiện, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền ngày càng lớn, việc bố trí nhân lực, cân đối ngân sách và phân bổ vốn đầu tư công cần được điều chỉnh kịp thời, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND phường, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường; thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua hai nghị quyết.

Về phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026, phường Đống Đa được giao 75 chỉ tiêu biên chế công chức, giảm 11 chỉ tiêu so với số tạm giao đầu năm; 81 chỉ tiêu biên chế viên chức thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trạm Y tế phường.

Đáng chú ý, khối đơn vị sự nghiệp giáo dục, gồm 6 trường học và Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa được giao 585 chỉ tiêu biên chế viên chức, tăng 16 chỉ tiêu so với đầu năm, nhằm đáp ứng biến động về số lượng học sinh, số lớp trong năm học 2026-2027.

Việc phân bổ biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị.

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, HĐND phường thống nhất nâng tổng kế hoạch vốn tăng 31,2 tỷ đồng.

Từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu, phường bổ sung cho dự án xây dựng Trường Tiểu học Thịnh Quang; Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Bế Văn Đàn; Dự án đầu tư phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn. Ngoài ra, từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách phường được bổ sung cho 4 dự án khởi công mới để thanh toán khối lượng hoàn thành.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: PVP

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Đinh Nguyên Mạnh đề nghị UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện, bảo đảm mỗi quyết nghị của HĐND phường đều được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân.