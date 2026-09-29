HĐND phường Diên Hồng thông qua 5 nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét các tờ trình của UBND phường, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường; thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nội dung trình kỳ họp.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 xác định mục tiêu phát triển phường Diên Hồng theo hướng nhanh, xanh, bền vững, văn minh và hiện đại; phát huy lợi thế về vị trí đô thị, thương mại - dịch vụ, Cụm công nghiệp Diên Phú, quỹ đất, hạ tầng, giáo dục, văn hóa và các nguồn lực xã hội.

HĐND phường Diên Hồng khoá XIV thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Đỗ Hằng

Phường phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra đến năm 2030 gồm: tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 9 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 140,9 tỷ đồng; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2026 - 2030 đạt 38.601 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án mới; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công công đạt từ 95% trở lên. Bên cạnh đó, phường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND phường đã thảo luận và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng, gồm: giao biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường Diên Hồng năm 2026; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 đợt 2; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030.

Ông Hoàng Ngọc Luân - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch được bầu bổ sung Ủy viên UBND phường khóa XIV. Ảnh: Đỗ Hằng

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Ngọc Luân - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng đề nghị UBND phường khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng quy định.

Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi quá trình triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.