HĐND phường Cầu Giấy thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Các đại biểu xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về ngân sách, đầu tư công, tổ chức các phòng chuyên môn và phân bổ biên chế thuộc UBND phường.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Liễu đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung trình kỳ họp, làm cơ sở để HĐND phường xem xét, quyết định đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Kỳ họp chuyên đề thứ sáu của HĐND phường Cầu Giấy khóa II. Ảnh PV

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND phường về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 9 tháng năm 2026; cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đối với kế hoạch đầu tư công, trên cơ sở tờ trình của UBND phường, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND phường đã thống nhất thông qua nghị quyết cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Nghị quyết yêu cầu UBND phường tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định; thường xuyên rà soát nguồn lực, xây dựng phương án đầu tư phù hợp khả năng thu ngân sách. Cùng với đó, kịp thời rà soát, báo cáo HĐND phường xem xét điều chỉnh vốn từ những dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng triển khai và giải ngân tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp - Ảnh PV

Một nội dung quan trọng khác được HĐND phường xem xét là Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn và phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, lao động hợp đồng thuộc UBND phường.

Theo đó, các phòng chuyên môn thuộc UBND phường được tổ chức lại từ 3 thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn không làm tăng tổng biên chế; công chức được bố trí trên cơ sở vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng đơn vị.

Các đại biểu HĐND phường biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp chuyên đề - Ảnh PV

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND phường có mặt biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết về cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; nghị quyết về tổ chức lại các phòng chuyên môn và phân bổ chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đồng thuộc UBND phường.