HĐND phường Cẩm Lệ xây dựng mô hình 'HĐND kiến tạo - số hóa - gần dân'

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đến dự.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu định hướng tại hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo dự thảo đề án, nội dung cốt lõi là xây dựng HĐND phường Cẩm Lệ hoạt động dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng quyết định và giám sát; từng bước đổi mới phương thức quản trị hoạt động theo hướng khoa học, minh bạch.

Nâng cao chất lượng nghị quyết, giám sát, chất vấn, giải trình và theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri; phát huy năng lực, trách nhiệm của đại biểu; từng bước hình thành phương thức quản trị hoạt động HĐND dựa trên dữ liệu và kết quả.

Đến năm 2031, cơ bản hình thành mô hình “HĐND kiến tạo - số hóa - gần dân”, phù hợp với đặc điểm đô thị và yêu cầu phát triển của phường Cẩm Lệ...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam điều hành hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, góp ý vào một số nhóm nội dung trọng tâm như: đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và quyết nghị; đổi mới hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn, giải trình và theo dõi sau giám sát; phát huy vai trò, năng lực phân tích, dự báo và trách nhiệm của đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu và chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh thống nhất với định hướng xây dựng HĐND phường Cẩm Lệ theo phương châm “kiến tạo - số hóa - gần dân”. Đồng thời đề nghị, cần xác định rõ những nội dung đổi mới mang tính đột phá, có khả năng triển khai và tạo ra kết quả cụ thể.

HĐND phường cần cụ thể hóa cơ chế theo dõi, giải quyết kiến nghị cử tri và các vấn đề dân sinh, nhất là những nội dung tồn đọng, kéo dài hoặc vượt thẩm quyền của phường; nâng cao chất lượng quyết định và giám sát của HĐND, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong phát triển đô thị, quản lý đất đai và đầu tư công.

Cùng với đó, làm rõ hơn cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các chủ thể trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển đổi số phải gắn với đổi mới phương thức hoạt động, sử dụng hiệu quả dữ liệu và bảo đảm tính khả thi; rà soát lại hệ thống chỉ tiêu và lộ trình thực hiện, bảo đảm đánh giá được kết quả thực chất của đề án...

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Thường trực HĐND phường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ sản phẩm, rõ lộ trình và có khả năng tổ chức thực hiện.