Chiều 20-11, HĐND phường Bảo An khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến biên chế, tổ chức bộ máy và công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết về số lượng biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan thuộc khối chính quyền; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026 và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026.

Theo đó, UBND phường trình HĐND phường xem xét, quyết định 45 biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền; 44 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và 233 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Kỳ họp cũng xem xét Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn phường giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí dự kiến hơn 45,3 tỷ đồng. Đề án nhằm bảo đảm các điều kiện về tổ chức, huấn luyện, hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường; tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp. Lãnh đạo UBND phường và các cơ quan chuyên môn đã trao đổi, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm. Trên cơ sở đó, HĐND phường tiến hành biểu quyết thông qua 5 nghị quyết, làm cơ sở để UBND phường triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn.