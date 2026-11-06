HĐND phường Bạc Liêu thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn hơn 230 tỷ đồng

Sáng 6/11, HĐND phường Bạc Liêu khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bạc Liêu Tô Việt Thu chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu HĐND phường Bạc Liêu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng. Trong đó, HĐND phường Bạc Liêu thông qua Nghị quyết về việc phân bổ vốn chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 với tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này tập trung cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả truyền thông, phòng, chống ma tuý ở cơ sở và công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện…

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 6, HĐND phường Bạc Liêu khoá II, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, kỳ họp thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện các công trình, dự án trọng điểm, qua đó tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trong năm 2026, với tổng nguồn vốn 25 tỷ đồng thực hiện 32 công trình, dự án.

Đồng thời, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng nguồn vốn trên 230 tỷ đồng để thực hiện các công trình, dự án về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và nhiều công trình dân sinh khác.

Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu Lê Việt Xô thông tin kế hoạch triển khai các dự án sau khi được HĐND thông qua.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu Lê Việt Xô cho biết, hầu hết các dự án được HĐND thông qua sẽ triển khai ngay trong năm 2026; đặc biệt ngay sau kỳ họp này, UBND phường sẽ khẩn trương khởi công 2 dự án mới.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bạc Liêu Tô Việt Thu phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bạc Liêu Tô Việt Thu nhấn mạnh: Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, UBND phường cần khẩn trương triển khai thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả; rà soát kỹ danh mục đầu tư, tránh dàn trải và gắn bố trí vốn với khả năng cân đối ngân sách, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Thường trực HĐND phường, các Ban HĐND và đại biểu HĐND cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung nghị quyết đến cử tri; đặc biệt là nâng cao hiệu quả giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn và thực hiện các dự án đầu tư công.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh vận động Nhân dân chung sức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của HĐND, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội./.