HĐND phường Bạc Liêu kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế

Đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND phường thông qua Nghị quyết thành lập Phòng Tài chính phường Bạc Liêu với 8 biên chế, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tập thể và công thương.

Đại diện UBND phường Bạc Liêu thông qua Đề án thành lập Phòng Tài chính.

HĐND phường cũng thống nhất giao 64 biên chế cán bộ, công chức, giảm 6 biên chế; 821 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, giảm 36 người trong năm 2026.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tô Việt Thu ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất cao của các đại biểu.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, đề nghị UBND phường và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, đưa các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường tăng cường tuyên truyền, giám sát việc thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giao biên chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ người dân tốt hơn./.