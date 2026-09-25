HĐND phường Bắc Cam Ranh thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 25-9, HĐND phường Bắc Cam Ranh khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường năm 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2026; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; quyết định biên chế cán bộ, công chức các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường năm 2026; quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND phường năm học 2025 - 2026; quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường sau điều chỉnh là hơn 259,8 tỷ đồng, tăng hơn 93,6 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao đầu năm. Ngân sách cấp xã được bổ sung có mục tiêu 10 tỷ đồng để thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu; đồng thời điều chỉnh giảm kế hoạch vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu hơn 1,97 tỷ đồng. Kỳ họp cũng quyết định 44 biên chế cán bộ, công chức tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công; 390 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026 và 11 người tại Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công năm 2026.

Việc thông qua các nghị quyết là cơ sở để UBND phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, điều hành nguồn lực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại địa phương.