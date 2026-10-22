HĐND phường An Hải thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hải Phùng Phú Phong phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe UBND phường báo cáo về số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố; xem xét các tờ trình về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; điều chỉnh chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức tạm giao tại các cơ quan HĐND, UBND phường; số lượng người làm việc tại các trường công lập sau sắp xếp và Trạm Y tế phường năm 2026.

Theo báo cáo của UBND phường, sau sắp xếp, phường An Hải có 40 tổ dân phố. Căn cứ Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng, mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố có từ 450 đến dưới 1.000 hộ được xác định theo từng chức danh.

Cụ thể, bí thư chi bộ hưởng 2,3 lần mức lương cơ sở; tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2,2 lần; trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư hưởng 2 lần mức lương cơ sở.

Đối với người tham gia hoạt động tại tổ dân phố (gồm phó bí thư chi bộ, phó tổ trưởng tổ dân phố, thành viên ban công tác mặt trận, các chi hội trưởng và bí thư chi đoàn khu dân cư), mức hỗ trợ là 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Thường trực HĐND phường chủ trì kỳ họp.

Về biên chế, UBND phường trình HĐND phường xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tạm giao tại các cơ quan HĐND, UBND phường. Theo phương án đề xuất, lãnh đạo HĐND và các ban HĐND phường có 5 biên chế, tăng 2 biên chế so với chỉ tiêu trước điều chỉnh; lãnh đạo UBND phường có 3 biên chế.

Tổng số biên chế cán bộ, công chức sau điều chỉnh là 72 người, không thay đổi so với chỉ tiêu tạm giao của UBND thành phố năm 2026.

Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến và thông qua các tờ trình về kinh phí bảo đảm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND phường; bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường.

Đáng chú ý, đây là kỳ họp đầu tiên HĐND phường An Hải thí điểm ứng dụng hệ thống máy tính giúp đại biểu theo dõi văn bản, báo cáo trên cùng một nền tảng, thay thế việc sử dụng tài liệu giấy. Việc biểu quyết các nội dung tại kỳ họp cũng được thực hiện thông qua hệ thống nút bấm kết nối với bảng điện tử, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của HĐND phường.