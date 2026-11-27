Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: P.T

HĐND phường An Hải khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND phường trình bày 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan việc sáp nhập tổ dân phố; giao số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường năm 2026; điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế và quy định một số nội dung, mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao tại phường.

Theo nghị quyết được thông qua, phường An Hải sáp nhập tổ dân phố chung cư Azura vào tổ dân phố An Nhơn 02. Việc sáp nhập nhằm khắc phục tình trạng tổ dân phố chung cư Azura không bảo đảm điều kiện thành lập chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể liên quan. Sau khi sáp nhập, tổ dân phố An Nhơn 02 có 771 hộ với 2.400 nhân khẩu.

Địa phương sáp nhập tổ dân phố chung cư Monarchy vào tổ dân phố An Trung 2 do chung cư này nằm trong địa giới hành chính của An Trung 2, đồng thời không bảo đảm điều kiện thành lập chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể liên quan. Sau sáp nhập, tổ dân phố An Trung 2 có 1.150 hộ với 3.446 nhân khẩu.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: P.T

Việc sáp nhập được triển khai trên cơ sở lấy ý kiến nhân dân, đạt tỷ lệ đồng thuận 98,37% tại tổ dân phố chung cư Azura và An Nhơn 02; 98,71% tại tổ dân phố chung cư Monarchy và An Trung 2 trên tổng số phiếu lấy ý kiến.

Kỳ họp cũng thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2026 trên địa bàn từ 100% theo Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND phường xuống mức từ 95% trở lên, bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu UBND thành phố giao và tình hình thực tế của địa phương.

Về việc giao số lượng người làm việc năm 2026, HĐND phường thống nhất phân bổ 694 chỉ tiêu tại 7 trường học công lập; 37 chỉ tiêu tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và 50 chỉ tiêu tại Trạm Y tế phường.