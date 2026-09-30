HĐND Đoài Phương quyết nghị kiện toàn bộ máy, điều chỉnh vốn đầu tư công

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thùy Nam

Kỳ họp thứ 3 HĐND xã Đoài Phương khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trong bối cảnh xã Đoài Phương đang tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình mới, bảo đảm bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu thống nhất 2 nội dung quan trọng tại kỳ họp. Ảnh: Thùy Nam

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết định 2 nội dung quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với công tác tổ chức bộ máy và điều hành, sử dụng nguồn lực đầu tư của địa phương.

Thứ nhất, HĐND xã đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã Đoài Phương.

Thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Đoài Phương theo mô hình 5 phòng, gồm: Thành lập Phòng Nội vụ - Tư pháp trên cơ sở tiếp nhận lĩnh vực Nội vụ, dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo từ Phòng Văn hóa - Xã hội và lĩnh vực Tư pháp từ Văn phòng HĐND và UBND xã; Thành lập Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tiếp nhận các lĩnh vực Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường từ Phòng Kinh xã; Tổ chức lại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã sau khi chuyển giao lĩnh vực Tư pháp sang Phòng Nội vụ - Tư pháp; Tổ chức lại Phòng Kinh tế trên cơ sở tiếp tục thực hiện các lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, Công Thương; tiếp nhận lĩnh vực Khoa học và Công nghệ từ Phòng Văn hóa - Xã hội; Tổ chức lại Phòng Văn hóa - Xã hội trên cơ sở tiếp tục thực hiện các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế.

Thứ hai, HĐND xã đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách xã Đoài Phương.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 3, HĐND xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Phát biểu bế mạc kỳ họp, với tinh thần quyết liệt, sâu sát và trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Quang Hán, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn là bước quan trọng để xây dựng nền hành chính xã Đoài Phương tinh gọn về tổ chức, rõ ràng về chức năng, hiệu quả trong điều hành, minh bạch trong sử dụng nguồn lực và gần dân, sát dân trong phục vụ.

Đồng chí đề nghị UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị nhanh chóng đưa các nghị quyết của HĐND xã vào thực tiễn, biến quyết sách thành hành động cụ thể, công việc cụ thể và kết quả cụ thể; qua đó góp phần xây dựng chính quyền xã Đoài Phương hoạt động thông suốt, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của địa phương và sự kỳ vọng của Nhân dân.