HĐND cấp xã tại Hưng Yên đồng bộ các giải pháp đưa hoạt động giám sát vào thực chất: Khắc phục tình trạng kiến nghị sau giám sát chậm chuyển biến

Nhận diện những hạn chế trong theo dõi thực hiện kiến nghị

Trong năm 2026, Thường trực, các Ban HĐND xã Ân Thi đã triển khai các chuyên đề giám sát về thực hiện Đề án sản xuất vụ mùa, rà soát hộ nghèo, đầu tư công, quản lý môi trường tại các thôn, hoạt động của Trạm Y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Trường Tam đánh giá, việc theo dõi sau giám sát có lúc chưa thành quy trình thống nhất, liên tục; việc cập nhật tiến độ từng kiến nghị chưa đồng bộ; một số kiến nghị chưa xác định cụ thể trách nhiệm, thời hạn hoàn thành nên việc kiểm tra kết quả còn khó khăn.

Thường trực HĐND xã Ân Thi giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; công tác khám, chữa bệnh thông thường; tiêm chủng mở rộng; chăm sóc sức khỏe sinh sản và việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn. Ảnh: Vũ Hoa

Những vướng mắc này cũng được ghi nhận tại xã Như Quỳnh sau khi HĐND xã giám sát công tác giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã; giám sát chuyển đổi số của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; giám sát quản lý thu - chi ngoài ngân sách của các đơn vị sự nghiệp năm học 2025 - 2026. Phó Chủ tịch HĐND xã Đỗ Thị Ngà cho biết, một số kiến nghị sau khi ban hành kết luận chưa được cập nhật đầy đủ về tiến độ. Chất lượng báo cáo kết quả thực hiện chưa đồng đều, có trường hợp mới dừng ở việc báo cáo đã tiếp thu, đã triển khai mà chưa làm rõ kết quả cụ thể, chưa phân định rõ nội dung đã hoàn thành, đang thực hiện hoặc còn vướng mắc.

Tại xã Đoàn Đào, qua việc tổ chức 1 cuộc giám sát chuyên đề và 3 cuộc khảo sát về lĩnh vực đầu tư công, tài chính, đất đai, Thường trực HĐND xã chỉ ra hạn chế là việc theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị chủ yếu thông qua báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát. Việc tái giám sát chưa phải lúc nào cũng tiến hành ngay khi hết thời hạn mà còn phụ thuộc vào chương trình giám sát chung của HĐND xã.

Tương tự, tại xã Bắc Đông Quan, từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã tập trung giám sát quản lý đất đai, môi trường, nông thôn mới, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư. Phó Chủ tịch HĐND xã Bắc Đông Quan Bùi Minh Trọng phân tích, tiến độ thực hiện một số kiến nghị còn chậm do xã đang trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn và một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của nhiều cấp, nhiều ngành. Về mặt chủ quan, kỹ năng theo dõi, tái giám sát của một số đại biểu kiêm nhiệm còn hạn chế; việc xây dựng cơ sở dữ liệu, sổ theo dõi kiến nghị chưa khoa học và việc trao đổi thông tin có lúc chưa kịp thời.

Thiết lập sổ theo dõi phân loại, tổ chức tái giám sát khi cần thiết

Để tránh tình trạng kiến nghị ban hành nhưng chưa được theo dõi đến cùng, Thường trực HĐND các xã tại Hưng Yên xác định giải pháp trước tiên là nâng cao chất lượng kiến nghị ngay từ khi kết thúc giám sát. Theo Thường trực HĐND xã Ân Thi và xã Đoàn Đào, mỗi kiến nghị phải xác định rõ nội dung cần khắc phục, cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được; trường hợp chưa thể thực hiện phải nêu rõ nguyên nhân và phương án xử lý. Thường trực HĐND xã Bắc Đông Quan yêu cầu phân loại kiến nghị theo mức độ và khả năng thực hiện ngay trong kết luận giám sát.

Giải pháp tiếp theo được các địa phương triển khai là lập sổ theo dõi hoặc bảng tổng hợp điện tử đối với toàn bộ các kiến nghị sau giám sát. Thường trực HĐND xã Đoàn Đào định kỳ rà soát, phân loại kiến nghị theo 6 nhóm: đã hoàn thành; đang thực hiện đúng tiến độ; thực hiện chưa đầy đủ; chậm thực hiện; chưa thực hiện; không còn phù hợp hoặc cần điều chỉnh do thay đổi quy định, thẩm quyền. Tại xã Bình Định, HĐND xã đặc biệt chú trọng rà soát những kiến nghị hình thành từ các đơn vị hành chính trước đây nhưng chưa giải quyết dứt điểm để lập danh mục theo dõi chung, bảo đảm không bỏ sót và không bị gián đoạn khi chuyển tiếp từ các đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới.

Trong công tác đôn đốc, Thường trực HĐND xã Như Quỳnh theo dõi ngay từ quá trình thực hiện, chủ động nhắc việc đối với các kiến nghị sắp đến hạn; đối với kiến nghị quá hạn thì yêu cầu giải trình nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu. Thường trực HĐND xã Ân Thi thực hiện đôn đốc thường xuyên qua nghiên cứu báo cáo của UBND, khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp với đơn vị liên quan và nắm bắt thông tin từ cử tri mà không chờ đến khi tổ chức tái giám sát.

Đối với hoạt động tái giám sát, Thường trực HĐND các xã Ân Thi, Như Quỳnh, Đoàn Đào, Bắc Đông Quan và Bình Định đều thống nhất thực hiện có trọng tâm, không nhất thiết mọi kiến nghị đều phải tổ chức một cuộc tái giám sát độc lập. Việc tái giám sát chỉ tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân, vấn đề cử tri phản ánh nhiều lần hoặc kiến nghị chậm thực hiện.

Khi tái giám sát, HĐND xã Như Quỳnh đối chiếu giữa kiến nghị ban đầu, cam kết của đơn vị và kết quả thực tế theo phương thức: giám sát - kiến nghị - theo dõi - đôn đốc - tái giám sát - xác nhận kết quả. Thường trực HĐND xã Ân Thi và xã Bắc Đông Quan cũng đề xuất Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành mẫu thống nhất về sổ theo dõi, biểu tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của HĐND.